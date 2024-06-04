В Мурманской области туристам предлагают поплавать с китами

В Мурманской области набирает популярность необычный туристический продукт - купание с китами в Баренцевом море. О новом развлечении туристов в Заполярье "РГ" рассказал президент Ассоциации "Арктические гиды" Артур Шинкарук.

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- Группы туристов выходят на небольших катерах в море, находят китов, одеваются в гидрокостюмы, прыгают за борт и пытаются плавать с ними вместе, - отметил Шинкарук. - Обратно на борт они забираются по трапам. Сделать это несложно, поскольку суда небольшие и высота их бортов позволяет легко на них забраться по специальным трапам.



Главная сложность и интрига такого отдыха - в поиске этих огромных и грациозных морских животных. В Мурманской области легче всего их встретить возле старинного поморского села Териберка, которая является единственным местом, где относительно легко и без необходимости оформлять пропуск можно попасть на берег Северного Ледовитого океана. Киты возле Териберки, конечно, не живут, они приходят сюда кормиться во время нереста рыбы. Чаще всего их можно встретить здесь с декабря по март. Летом это сделать сложнее, но тоже вполне возможно - например, сейчас к берегам Териберской губы подошла мойва, важная составляющая кормовой базы морских млекопитающих.

- В хорошую погоду на море высмотреть, например, горбатого кита, которого называют "горбачом", несложно, поскольку он, находясь у поверхности, в момент выдоха воды создает фонтан высотой в несколько метров, - добавляет Артур. - Это удивительное зрелище! Но, конечно, надо понимать, что гарантировать встречу с китом невозможно, туристы должны это осознавать. Понимание этого у них есть не всегда. Кроме того, отдельные недобросовестные организаторы экскурсий уверяют клиентов, что при их помощи они точно встретят китов. Но людям нужно говорить правду.



До недавнего времени единственным местом, где можно поплавать с китами, была бухта Врангеля в труднодоступном Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. В бухте расположена комфортная турбаза, куда туристы приезжают отдохнуть, порой преодолевая тысячи километров.