В Севастополе хотят поднять стоимость билетов в общественном транспорте для туристов

В правительстве Севастополя задумались о том, чтобы поднять стоимость билетов в общественном транспорте для туристов и вообще – для лиц без местной прописки. Сейчас половина тарифа компенсируется из регионального бюджета и платить из казны за приезжих, по мнению губернатора Михаила Развожаева, несправедливо.

Однако не все так просто. Глава департамента финансов правительства Севастополя Алексей Плотников обратил внимание, что разделить пассажиров общественного транспорта на «резидентов» и «нерезидентов» технически невозможно. Правда, Михаил Развожаев с этим не согласился.

«Всё возможно сейчас с цифровыми технологиями, к которым мы движемся. Потому что все-таки это начинает уже несправедливым быть. Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но за счет города оплачивать 50% проезда туристам – не очень правильно… Поэтому давайте в этом направлении думайте», – сказал губернатор.



Подавляющее большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» инициативу севастопольских властей встретило, мягко говоря, прохладно. И понятно почему: туристической привлекательности подобные решения городу не добавляют. «Туристов привлекать в свой регион надо, а не отпугивать», – написал подписчик. А еще один читатель заметил, что в последнее время отдыхающих в Севастополе не сказать чтобы много, а рост цен на проезд отпугнет их еще больше.

Но другие участники дискуссии считают, что логика в предложении Развожаева есть. Вот одно из мнений: «Тарифы должны быть разными для местных и приезжих, если услуга дотируется из регионального бюджета. Например, в Стамбуле местные жители и приезжие платят за гортранспорт очень по-разному. И это резонно».

Впрочем, может быть и компромиссный вариант – снизить стоимость услуги для жителей Севастополя. Тут не для туристов надо поднимать, а для местных делать скидки по каким-то местным картам. А у нас все думают, как бы еще обосновать повышение цен, чтобы все больше показатели KPI выполнять и получать заветные премии. Правда, скидки для жителей Севастополя, о которых упомянул подписчик, еще больше ударят по региональному бюджету. Поэтому власти на это вряд ли пойдут.