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В Севастополе хотят поднять стоимость билетов в общественном транспорте для туристов

В правительстве Севастополя задумались о том, чтобы поднять стоимость билетов в общественном транспорте для туристов и вообще – для лиц без местной прописки. Сейчас половина тарифа компенсируется из регионального бюджета и платить из казны за приезжих, по мнению губернатора Михаила Развожаева, несправедливо.

В Севастополе хотят поднять стоимость билетов в общественном транспорте для туристов
© TourDom

Однако не все так просто. Глава департамента финансов правительства Севастополя Алексей Плотников обратил внимание, что разделить пассажиров общественного транспорта на «резидентов» и «нерезидентов» технически невозможно. Правда, Михаил Развожаев с этим не согласился.

«Всё возможно сейчас с цифровыми технологиями, к которым мы движемся. Потому что все-таки это начинает уже несправедливым быть. Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но за счет города оплачивать 50% проезда туристам – не очень правильно… Поэтому давайте в этом направлении думайте», – сказал губернатор.

Подавляющее большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» инициативу севастопольских властей встретило, мягко говоря, прохладно. И понятно почему: туристической привлекательности подобные решения городу не добавляют. «Туристов привлекать в свой регион надо, а не отпугивать», – написал подписчик. А еще один читатель заметил, что в последнее время отдыхающих в Севастополе не сказать чтобы много, а рост цен на проезд отпугнет их еще больше.

Но другие участники дискуссии считают, что логика в предложении Развожаева есть. Вот одно из мнений: «Тарифы должны быть разными для местных и приезжих, если услуга дотируется из регионального бюджета. Например, в Стамбуле местные жители и приезжие платят за гортранспорт очень по-разному. И это резонно».

Впрочем, может быть и компромиссный вариант – снизить стоимость услуги для жителей Севастополя. Тут не для туристов надо поднимать, а для местных делать скидки по каким-то местным картам. А у нас все думают, как бы еще обосновать повышение цен, чтобы все больше показатели KPI выполнять и получать заветные премии. Правда, скидки для жителей Севастополя, о которых упомянул подписчик, еще больше ударят по региональному бюджету. Поэтому власти на это вряд ли пойдут.

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Алексей Плотников
Михаил Развожаев