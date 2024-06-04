Во Владикавказе проведут фестиваль спаржи, чтобы привлечь туристов

Во Владикавказе первого июня открылся фестиваль осетинской спаржи, который продлится целых 15 дней. Представлены все 16 ресторанов и кафе североосетинской столицы. Главной особенностью масштабного гастрономического события является использование спаржи при приготовлении всевозможных блюд. "Секретный ингредиент", как его здесь назвали, - это спектр новых вкусов для жителей и гостей Северного Кавказа.

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Фестиваль проходит при поддержке мэрии Владикавказа, а его открытие состоится в центральном городском парке имени Коста Хетагурова, где любой желающий сможет продегустировать разные яства из спаржи. Власти региона заявили, что одна из задач мероприятия - развитие гастрономического туризма и привлечение гостей. Но, по мнению экспертов, главной причиной появления необычного фестиваля является стремительно набирающее популярность в Северной Осетии выращивание спаржи. Здесь разбита крупнейшая в России плантация, которая раскинулась на площади в 55 гектаров рядом со станицей Архонской, в 13,5 километра от Владикавказа. Она же является и поставщиком растительного деликатеса во все кафе и рестораны города, которые стали главными площадками фестиваля.

"Сегодня Владикавказ - одна из самых заметных точек на гастрономической карте России благодаря осетинским пирогам и другим блюдам национальной кухни, - сказал глава администрации североосетинской столицы Вячеслав Мильдзихов, комментируя события фестиваля. - Блюда из осетинской спаржи вполне могут выступать в тандеме с традиционной осетинской кухней и стать еще одной визитной карточкой популярных владикавказских кафе".

Спаржу для России можно образно назвать старым-новым деликатесом. До революции 1917 года Российская империя экспортировала спаржу в Европу, а в хозяйствах помещиков (особенно часто на юге) это был едва ли не самый распространенный овощ. Ранний - спаржу начинают собирать уже в конце марта, вкусный - это вовсе не та соевая пенка, которая сейчас продается на рынках, да еще и полезный.

Но в СССР спаржу признали буржуазной и ненужной пролетариям. С тех пор несколько поколений о ней забыли, а их потомки вспомнили ее только в 2000-х, когда из Европы повторно завезли рецепты блюд с этим овощем. Тогда в России начали появляться плантации спаржи. Сейчас они есть в Подмосковье, Воронежской области, Нижнем Новгороде и других регионах. Но каждая площадью не более 10-15 гектаров. А в Северной Осетии территории для выращивания спаржи на порядок больше. Здесь 250 километров грядок этой культуры.

По итогам сезона 2023 года в республике урожай спаржи перевалил за 200 тонн, заявил глава региона Сергей Меняйло. Причем с прошлого года показатели выросли сразу на треть: кустарник вошел в период взросления и каждый год теперь будет давать большие урожаи. Становление фермы проходило долго и тяжело, но сейчас спаржа из Северной Осетии отправляется во многие регионы страны, а власти республики активно поддерживают новое направление в сельском хозяйстве, которое ярко выделяет ее на фоне других территорий.

Конкретно

Общая сумма инвестиций в создание плантации спаржи в Северной Осетии составила 200 миллионов рублей. Отдельно стоит сказать, что на базе предприятия создали первый в России питомник на 47 тысяч саженцев спаржи. Это позволяет ферме не зависеть от поставок из-за рубежа, что является важным достижением, учитывая общую экономическую ситуацию.

Создателями плантации спаржи в Осетии стали три бизнесмена - москвичи Кирилл Наседкин и Сергей Мармазов, а также известный в республике предприниматель Валерий Ревазов. Но позже из-за разногласий партнеров Кирилл Наседкин и Сергей Мармазов покинули проект. Главным учредителем предприятия остался Валерий Ревазов.