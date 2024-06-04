В Орске пляжный сезон 2024 года не будут открывать из-за последствий паводка

Пляжный сезон в 2024 году не будут открывать в Орске Оренбургской области. Из-за весеннего паводка на берегах и дне рек скопился мусор, что может угрожать жизни и здоровью отдыхающих, сообщил глава города Василий Козупица.

© Unsplash

Решение приняли на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Пляжный сезон в этом году открывать не будем. <…> Причина одна: это небезопасно. Весенний паводок мощным потоком принес с собой коряги, стекло, куски армированного бетона и еще кучу мусора, который сейчас щедро разбросан по дну и берегам Ори и Урала. Все это по-настоящему угрожает жизни и здоровью", - написал Козупица в своем Telegram-канале.



Он отметил, что также вызывает опасение качество воды, она прошла через городские кладбища и септики в частном секторе. Гарантировать ее чистоту пока никто не может, добавил мэр. По словам Козупицы, на официальных пляжах города - на Детском и в парке Строителей - установили таблички "Купаться запрещено". В ближайшее время знаки "Здесь погибли люди" появятся на стихийных несанкционированных пляжах.