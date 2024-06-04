15 туристических маршрутов Краснодарского края рекомендовано посещать с детьми

Маршруты проверили, список актуализировали и добавили в перечень новые места, а также для каждого маршрута указали, когда и в каком составе лучше отправляться в путешествие.

© Министерство курортов, туризма и олимпийского резерва Краснодарского края

В Краснодарском крае перед началом летнего сезона актуализировали перечень маршрутов, рекомендованных для прохождения с детьми. Все их обследовали специалисты службы «Кубань-СПАС».

Отобранные 15 маршрутов можно пройти за 1-12 дней. Среди них есть четыре новых: «Новороссийский рубеж», «Баракаевская – пещера Зубащенко» (Мостовской район), «Кавказ-Транзит. Крымская поляна – долина ручья Красная щель» (Северский район) и «Горы Два Брата и Семашхо» (Туапсинский район).

Маршруты хоть и подходят детям, но их советуют проходить с квалифицированными инструкторами-проводниками.

У каждого маршрута есть список рекомендаций: возраст участников, количество человек в группе, уровень их подготовки, также указаны продолжительность и протяженность маршрутов, периоды посещения и список объектов, которые на маршруте можно увидеть.