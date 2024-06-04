Названы малые города, которые являются самыми привлекательными для туристов

Енисейск в Красноярском крае и Светлогорск в Калининграде признаны лидерами рейтинга наиболее привлекательных для туристов малых городов в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Информацию об этом предоставила пресс-служба Института экономики роста имени П. А. Столыпина, ссылаясь на проведенное исследование.

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Выбор для исследования Сибирского и Северо-Западного федеральных округов не случаен, поскольку они являются одними из самых обширных территорий в России, занимая около 40 процентов всей площади страны. Кроме того, согласно данным Росстата, за последние два года количество туристических поездок в этих федеральных округах значительно возросло.

Аналитики Института Столыпина изучили 227 малых городов в этих регионах. В Сибири лидерами стали Енисейск, Байкальск и Белокуриха, а на Северо-Западе — Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск.

— Исследование также определило антилидеров. Так, в СФО на нижних строчках ренкинга оказались Заринск, Игарка и Березовский. В СЗФО — Кемь, Белозерск и Новодвинск, — сообщили эксперты в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».



Для составления рейтинга аналитики разработали специальный индекс, основанный на доступных данных и определяемый по трем критериям: инфраструктура, туристическая привлекательность и транспортная доступность.

До этого аналитики сообщили, что в мае жители России чаще всего посещали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды, передает издание argumenti.ru.

Председатель российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что туристический поток внутри России составил более 75 миллионов человек, что стало рекордом в сравнении со всеми предыдущими годами. По прогнозам, к 2030 году внутренний турпоток может достигнуть 140 миллионов поездок в год. Также он рассказал о самых популярных направлениях внутри страны.