Из аэропорта Элисты запустят прямые рейсы в Сочи

Red Wings решили расширить полетную программу в возобновивший работу аэропорт Элисты. Авиакомпания будет летать в столицу Калмыкии не только из Москвы, но еще и из Сочи.

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Рейсы планируют выполнять с 1 июля по субботам и понедельникам на Sukhoi Superjet 100. Время в пути займет 1 час 20 минут. Билеты уже в продаже. Их стоимость начинается от 6 тыс. руб с багажом.

Маршрут Элиста – Сочи станет вторым направлением для местного аэропорта. На текущий момент сюда летает только Red Wings из столицы. В середине июня в Москву начнет летать еще и «Аэрофлот».

На текущий момент туристы могут добраться в Сочи только на поезде или автобусе. Цены на билеты в плацкартный вагон начинаются от 2530 руб., а за купе придется заплатить не меньше 3951 руб.

Ранее TourDom.ru рассказывал о первом после двухлетнего перерыва пассажирском полете в Элисту.