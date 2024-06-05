Учеба, туризм, спорт: россияне рассказали, как проведут летний отпуск

Ростовская область, 5 июня 2024. DON24.RU. Больше половины россиян предпочитают спокойный отдых. Проводить отпуск активно стараются 45% опрошенных. Как сообщают «Известия», для 73% работающих летний отпуск – это возможность восстановить силы.

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«...этим летом 70% опрошенных запланировали посещение культурных мероприятий во время отпуска. Спортивные мероприятия хотели бы посетить лишь 24%. А 63% россиян заявили, что будут заниматься спортом или другими активными видами отдыха», – пишет источник.



Многие используют отпуск как возможность для саморазвития. Из-за высокой нагрузки совмещать учебу и работу непросто, поэтому 43% респондентов будут учиться в отпуске и это не помешает им отдохнуть – большинство курсов, тренингов и вебинаров доступны в онлайн-формате.

Но оставить рабочие дела на продолжительное время готовы не все – 14% трудящихся собираются делать это и во время отпуска.

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