По городу без гида: за что туристам полюбился владикавказский трамвай

Трамвай в столице Северной Осетии — один из старейших в России, в 2024 году ему исполняется 120 лет. И поездка на нем может стать альтернативой обычной экскурсии по достопримечательностям Владикавказа.

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Регулярное движение трамваев открылось во Владикавказе 3 августа 1904 года. Электрические вагоны тогда пустили по трем линиям общей протяженностью чуть больше 8 километров. Сегодня владикавказский трамвай — один из основных видов общественного транспорта в городе. Ежедневно он обслуживает тысячи пассажиров. По 9 маршрутам общей длиной около 60 км курсирует больше 30 вагонов, обслуживанием линии и составов занимаются сотни специалистов.

Поездка на трамвае по Владикавказу — отличный способ быстро посмотреть многие достопримечательности. Из окна уютного вагончика можно увидеть дореволюционные особняки и городские фонтаны на фоне величественных гор, улицы словно с открыток позапрошлого столетия и бурные воды реки Терек, что «меж горных стен несется», а также памятники дважды Герою Советского Союза и, пожалуй, самому известному в Осетии военачальнику Иссе Плиеву и знаменитому поэту и прозаику, классику осетинской литературы Сека Гадиеву.

Поездка на трамвае обойдется в 13 рублей с человека, а на сэкономленные благодаря необычной экскурсии деньги можно отправиться в один из местных ресторанов или выпить кофе, которым славится Владикавказ.