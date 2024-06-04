Семь лучших пляжей Москвы

В Москве жара, и мы уверены, что многим уже не раз хотелось искупаться. Но поехать на пляж даже в Подмосковье — целое дело. Нужно выделить на это целый день, а ехать далеко так не хочется. У нас хорошие новости для тех, кто не хочет выбираться за пределы столицы. В Москве тоже можно искупаться на свежем воздухе!

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Представляем вам подборку лучших столичных пляжей, ведь лето обещает быть жарким.

Пляж в городе: стоит ли идти?

Кто-то скептически относится к городским пляжам, ссылаясь на отсутствие нужной атмосферы и набора удобств. На самом деле всё совсем не так плохо. Есть действительно классные места, где будет приятно отдохнуть. Самый главный и самый весомый плюс — не надо собираться как в поход, потому что городской пляж находится относительно недалеко, можно выбрать тот, который поближе к вам.

Тёплый сезон у нас короткий, всем всегда хочется подольше насладиться летом. Но в Москве это компенсируется интенсивностью прохождения летних развлечений, их очень много. Так что на столичных пляжах постоянно проводятся различные вечеринки и мероприятия, нужно лишь следить за новостями.

Что взять с собой?

Если вы давно не загорали, напоминаем про обязательный набор пляжника. Важно помнить о вопросах личной гигиены, обязательно берите с собой тапочки и полотенце. И, конечно, куда же без головного убора, крема с SPF и солнцезащитных очков.

Все мы любим солнце, а когда оно начинает согревать нас своим летним теплом, мы частенько забываем, что его лучи могут быть опасны. Солнечный удар, ожоги – это всё крайне неприятно, так что заблаговременно готовьтесь к жаркой погоде. Если поблизости от пляжа не будет магазинов, захватите с собой бутылку с водой, она поможет освежиться. Если едете на пляж с семьёй, возьмите мяч или ракетки с воланчиком.

Когда в Москве появились пляжи?

В 1961 году организовали пляжи на прудах в Серебряном бору, в Сокольниках, в Кунцеве и Строгине. Тогда летняя жизнь в Москве заиграла новыми красками. Вообще, именно в то время для жителей столицы начали создавать условия для отдыха на воде, потому что не у каждого были время и возможность регулярно выезжать из города.

Прошло много лет, а ситуация не особо изменилась, пляжи внутри города по-прежнему нужны. Что, как не они, спасут всех нас в жаркий день? Мы составили для вас топ самых классных пляжей, читайте и берите на заметку.

Топ-7 пляжей Москвы

Пляж «Серебряный бор – 3»

Адрес: 4-я линия Хорошёвского Серебряного бора.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: от 1000 рублей в день.

Серебряный бор — крайне живописное место на берегу Москва-реки, находится на северо-западе Москвы. Это большой, облагороженный лес, где можно провести время всей семьёй, погулять и насладиться природой. Для любителей загорать и купаться здесь есть целых пять пляжей. Один из самых больших и популярных в столице – Серебряный бор – 3.

Пляж оборудован: можно арендовать лежаки и зонтики, поиграть в мяч, перекусить в кафе, сходить в душ. Есть детская площадка. Самый большой плюс в том, что здесь разрешено купание, пляж считается экологически чистой зоной.

Пляж на Красной Пресне

Адрес: ул. Мантулинская, 5.

Вход и аренда шезлонгов в будни: 2000 рублей в день.

Вход и аренда шезлонгов в выходные: 2500 рублей в день.

Самый молодой в нашем списке, его открыли лишь в прошлом году. Побыть наедине с самим собой и насладиться природой не получится, да и песка тут нет — пляжи расположены вокруг бассейнов. Зато это место гораздо больше похоже на отельную зону релакса.

Если вы поклонник комфортного отдыха, эта локация идеально вам подойдёт. На месте есть удобства: лежаки и зонтики, кровати, столики, раздевалки, даже джакузи. Однако цены здесь кусаются. Детям от пяти до 12 лет предоставляют скидку в 50%. Все, кто моложе, отдыхают бесплатно.

Пляж у Голицынского пруда в Парке Горького

Адрес: Пушкинская набережная.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: бесплатно.

Неудивительно, что этот пляж очень популярен, ведь он находится в самом сердце столицы. Голицынский пруд – это два соединённых между собой водоёма.

Купаться тут нельзя, но можно покататься на лодке или катамаране и даже порыбачить! Место облагорожено по современным стандартам: набережная выстлана деревом; есть скамейки, кафе и точки питания. В пруду плавают утки и лебеди: кормить их нельзя, но зато они очень фотогеничны.

Минус этого места в том, что здесь всегда много народу. Но если посмотреть с другой стороны, это говорит лишь о том, что место и правда классное.

Адрес: Ленинградское шоссе, 39, стр. 53.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Расположенный на левой стороне Химкинского водохранилища «Динамо» привлекает людей со всей столицы. И неспроста: пляж песчаный и здесь можно купаться. На территории есть душевые, раздевалки и уборные. Приобрести еду и напитки можно не вставая с лежака — там часто проезжают тележки. Но есть рядом и место для любителей роскошного отдыха — яхт-клуб с рестораном. Выбирайте то, что вам ближе.

Из минусов – пляж достаточно небольшой, всего 150 м. В хорошую погоду людей здесь собирается много, поэтому, если вы хотите занять место получше, приезжайте пораньше.

Пляж «Левобережный»

Адрес: Прибрежный проезд, 5.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: бесплатно.

Этот пляж – один из самых популярных в Москве. Открытый водоём чистый, искупаться в нём в жаркий день будет очень приятно. Берег пляжа – песчаный.

На пляже есть шезлонги, раздевалки и душевые, а также детские и спортивные площадки, где можно поиграть в командные виды спорта с мячом. На пляже работают дежурные спасатели, которые смогут прийти на помощь в любой ситуации. Есть небольшая площадка для любителей скейтбординга и уголок для воркаута.

Минус тот же, что и во многих других вариантах – пляж популярный, а значит, людей здесь обычно много. Если вдруг вам станет тесно, в любой момент можно отправиться на прогулку. Там замечательная природа.

Пляж «Тропарёво»

Адрес: ул. Академика Виноградова, 12.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Место, куда можно смело отправиться на весь день, не переживая, что станет скучно. Находится пляж в уютной парковой зоне в юго-западной части Москвы. Есть открытый водоём, где можно искупаться, покататься на лодке или катамаране — на берегу есть прокат. Недалеко от берега стоят киоски с напитками и едой.

Главная проблема – с шезлонгами, а точнее, с их количеством. Они бесплатные, но их крайне мало, поэтому рекомендуем взять с собой полотенца. А если на пляже стало слишком жарко, всегда можно погулять и укрыться в тени деревьев.

Пляж «Мещёрский»

Адрес: ул. Воскресенская, д. 5-31.

Вход: бесплатный.

Аренда шезлонгов: бесплатно.

Пляж находится возле небольшого одноимённого озера. И хоть локация довольно небольшая, сюда частенько наведываются за красивыми фотографиями и невероятными закатами.

Пляж чистый, и его регулярно убирают. Он песчаный, но, если отойти чуть подальше, можно отдохнуть и на траве. Находится у открытого водоёма, где можно купаться. И, конечно, самое главное преимущество — пляж бесплатный. У воды работает группа спасателей.

Есть душевые кабинки, уборные, прокат лодок, раздевалки, деревянный мост, по которому можно прогуляться — с него открывается красивый вид. А если вы приедете на пляж с детьми, с ними можно поиграть на площадке или подышать свежим воздухом в парке.

Что касается еды и напитков, ими лучше запастись заранее – поблизости магазинов и точек питания нет. Зато если вы приедете сюда со всем необходимым, можно пожарить шашлыки в специально оборудованной зоне.