Чем удивит Калининградская область летом 2024 года

На побережьях Калининградской области появится больше пляжей с синим флагом, власти думают над запуском рельсобуса в Багратионовск, а Kaliningrad Street Food переедет на новое место. «Клопс» пообщался с региональным министром по культуре и туризму Андреем Ермаком и узнал, что нового ждёт калининградцев.

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Пляжи и побережье

Вот-вот наступит лето. Как вы оцениваете готовность к сезону? Что значимого уже сделано? Что ещё осталось?

— На самом деле всё готово. Мы провели традиционный комиссионный выезд по приморским муниципалитетам, оценивали готовность пляжей вместе с коллегами из МЧС, Роспотребнадзора и местных органов власти. К летнему сезону готовится не только побережье, но и остальная территория региона. В этом году по нашей госпрограмме «Туризм» поддержали 13 проектов по организации мест массового отдыха и рекреации в девяти муниципалитетах:



в Гвардейске обустроят причал набережной рядом с домом-музеем Л. Коринта;

у кирх Паттерсвальде в пос. Большая Поляна и Алленбург в пос. Дружба появятся парковки для туристического транспорта;

в Железнодорожном сделают новый общественный туалет;

в Черняховске уже взялись за обустройство первого этапа велодорожки от стадиона «Прогресс» до городского пляжа «Белая стенка»;

в Славске скоро закончится благоустройство территории возле городского бассейна;

в Краснолесье появится зона отдыха с туалетом;

в Заливино возле маяка сделаем плавучий причал;

в Янтарном отремонтировали большую часть променада.

Что касается отельеров, то они давно работают в режиме повышенной готовности — турпоток не сильно снижался в последние полгода. Были активные периоды: новогодние выходные, затем в феврале, в марте. С апреля поток только нарастает, туристы тратят больше, поэтому объём платных услуг будет существенно расти. В общем, сезон будет жаркий во всех смыслах.



Будут ли какие-то новые пляжи?

— В туристическом сезоне этого года в пяти приморских муниципалитетах будут функционировать 17 обустроенных муниципальных морских пляжей, общей протяженностью более 6 километров. Кроме того, помимо морских пляжей в текущем сезоне на территории Калининградской области будут организованы еще 23 пляжа на внутренних водоемах – например, в Калининграде: пляжи на озерах Пелавское, Карповское, Шенфлиз, Голубые озера, озеро в районе СНТ «Мечта». Наша гордость — уже десять пляжей региона отмечены «Синим флагом»: это пляжи «Центральный» и «Янтарный» в пгт. Янтарный, центральный пляж в Балтийске, 2 участка муниципального пляжа в Пионерском, пляжи «Резиденция» и «Гнездо» в Зеленоградске. В 2023-м было всего три пляжа с «Синими флагами». Это высший стандарт, он даже круче, чем европейский «Голубой флаг», потому что для нашего требования Роспотребнадзора гораздо жёстче.



Вы отметили, что отельеры вовсю готовятся к сезону. Как с кадрами в сфере общепита, гостиничной сферы?

— Это основное слабое место сейчас в туриндустрии, потому что, конечно же, катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Многие горничные, официанты ушли из сферы во время пандемии коронавируса и не вернулись. С того времени заметно выросли зарплаты в отрасли, она стала привлекательной. Мне кажется, туризм сейчас — это та сфера, где работать интересно и выгодно. Но и нагрузки, особенно на пике сезона, колоссальные. Я знаю, что отельеры иногда ограничивают бронирование на определённом уровне: например, не бронируют больше 80% номеров. Отель при 100% заполненности — большая нагрузка: человек просто упадёт в тот же день, и ему никакие деньги не нужны. Я вчера прошёлся по Светлогорску. Большинство заведений закрывается в восемь часов, а закат в 20:45. Это странно: пришли на закат посмотреть, а на променаде всё уже закрыто практически. Поужинать, взять бокал вина, чашку кофе просто невозможно. Спросил, что происходит, почему не работаем-то. Говорят, есть сложности с персоналом: не успевают люди на последнюю электричку.



А с обучением нет проблем?

— Готовят кадры, но отдача будет позже. Обучить человека качественно — это время, а нам нужно решать проблему в моменте.



Куда бы вы посоветовали поехать местным, если всё-таки хочется на море?

— Я местный, живу в Светлогорске, там и отдыхаю. Есть отличные места, где позагорать — это пляж в районе спуска с улицы Московской, например. В Янтарном комфортный пляж. В Зеленоградске помимо пляжного отдыха можно покататься по велодорожке до Светлогорска и дальше до Приморья. Приятнее стало в Пионерском: добавились кафе, варианты активности у воды, благоустройство. Для тех, кто живёт в Калининграде, прекрасный выбор – можно отдохнуть на пляжах у озёр в черте города. На востоке области у нас 19 пляжей оборудовано. Вот некоторые из них:



Гусев. Пляж озера «Домашнее» и пляж на реке Писса;

Черняховск. «Белая стенка» (ул. Спортивная);

Гвардейск. Пляж «Березовка» и «Ровное»;

Краснознаменске. Пляж на реке Шешупе;

Гурьевский округ. Пляжи на базе отдыха «Аистово»

Славск. Бассейн с минеральной водой.

И это только часть мест отдыха – их гораздо больше.

С пляжей — на восток

Как вы оцениваете запуск рельсобусов в Краснолесье?

— Это тот самый случай, когда мы точно знали и рассчитывали, что маршрут будет пользоваться популярностью. Только за майские праздники с 1 по 9 мая рельсобусом в Краснолесье было перевезено 2 114 человек. Но есть и слабые места – например, нехватка мест для велосипедов. В вагоне есть оборудованные места для них, но их количество ограничено. Соответственно занимают их те, кто приходит к отправлению поезда заранее. К тому же, на месте в поселке Краснолесье можно арендовать велосипеды. Там много и других альтернатив, например, прогулки на лошадях, джипах, в шаговой доступности масса интересного. Само направление всё равно будет популярным в течение сезона. Мы, калининградцы, активно исследуем свою область. Краснолесье — уголок, про который говорят все, но в котором пока побывали немногие. Главное, чтобы и гостеприимство со стороны местных жителей было на высоком уровне. Одни из тех, кто принимает гостей, это проект «Вкусы Виштынецкой возвышенности». Его важная часть — сбор местных трав, грибов, ягод. Создание нацпарка не помешает этим заниматься?



— Я не вижу, честно говоря, сильных сложностей, и пока не представляю, как это может повлиять.

Гораздо большей проблемой будет создание новых мест размещения на территории нацпарка. Они там очень нужны, но новый статус накладывает определённые ограничения. Хотя на Куршской косе есть и глэмпинги, и гостевые дома... Так что посмотрим, как это будет.



А уже известно о каких-то инвесторах, которые заинтересовались бы этой территорией, планируют что-то новое там открывать?

— Конечно, у нас большое количество заявок на гранты. Это не аквакомплекс как в Сокольниках планируется создать, а небольшие семейные предприятия. Отмечу, что поддержка проектов по созданию кемпингов и глэмпингов стала одной из самых востребованных и популярных среди предпринимателей. В 2023-2024 годах реализуются 13 проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, до конца года будет введено 230 номеров. Эти проекты расположены, как в прибрежных муниципалитетах, так и на востоке области. Сейчас министерство ведет конкурсный отбор проектов на создание объектов кемпинг-размещения. По этому конкурсу максимальная сумма гранта – 20 млн рублей. Ожидаем, что до конца года буде реализовано еще 3-4 проекта.



В Советск сейчас активно зашёл Фонд капремонта. Как вы привлекаете туда туристов?

— В Советске есть что посмотреть. Недавно там и Квасная площадь появилась, и музей Тильзитского мира, в Доме пастора будет ещё один музей. Фильм «Василий Тёркин» снимали, это дополнительное внимание привлекает к городу. Среди гостей востока популярна связка Советск — Неман, город пива и город сыра: здесь интересная гастрономическая составляющая. Стоит обратить внимание на две яркие локации: исторический мост Королевы Луизы и замок Рагнит — у него богатая история, сама локация очень живописная. Думаю, в этом году направление будет довольно популярным.



Кроме пляжей, гастрономии и истории сейчас набирает популярность ещё один вид туризма — промышленный. Как это направление развивается в Калининградской области?

— Оно развивается уже давно, многие готовы открывать свои двери. Директор Балтийской ассоциации промышленного туризма Наталья Казакова — один из наших пионеров в этом деле. Она активно этой темой занимается, и запрос есть. Но тут есть одно важное обстоятельство. Предприятия готовы проводить экскурсии только по предварительному запросу в определённое время. Легко заранее договориться на какие-то посещения школьниками, студентами, пенсионерами. А экскурсионным компаниям сложнее, они не могут задолго всё согласовать, гарантировать, что группа наберётся. Пока это история для имиджа, не для заработка. Некоторые предприятия находят выход — создают отдельные здания, куда и приводят туристов. Так, например, поступил производитель марципанов. Они делают отдельное здание — визит-центр, где и планируют проводить большинство экскурсий.



Летние события и круглые даты

Что нас ждёт интересного на долгожданных фестивалях?

Стартовал театральный фестиваль «Башня» на сцене Калининградского областного драматического театра опереттой Шостаковича «Москва. Черемушки». Большой театр России привез в Калининград 150 человек артистов и музыкантов и три большие фуры декораций – и это потрясающий масштаб, который выводит наш фестиваль на новый уровень. Также в программе заявлены театры из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. С 3 по 9 июня у нас проходит фестиваль классической музыки «Кантата». Тема фестиваля в этом году – «Русская идея – в центре Европы». Фестиваль посвящен празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также – 150-летию автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Программу «Кантаты» представляет художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов – генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Всего запланировано 9 концертов с участием звёзд мировой величины, добавятся новые локации — кирхи Нойхаузена и Меляукена. Пройдут свыше 30 встреч в формате лекций и мастер-классов в рамках образовательного блока «Кантаты». Второй раз в Калининграде пройдёт форум регионального кино «Новый вектор», состоятся фестивали классической музыки «Симфония ветра» и «Бахослужение». Ярко отметим День ВМФ в июле, состоится «Голосящий КиВиН» в Светлогорске, затем нас ждут традиционные августовские фестивали «Калининград Сити Джаз» и «Короче». Ещё в этом году отпразднуем 110-летие Гумбинненского сражения. Реконструкции не будет, но будут организованы фестивальные площадки в Гусеве: лекторий, кинотеатр под открытым небом и многое другое. Состоится концерт, который посвящён музыке, популярной в те времена.



Регион долго готовился к 300-летию Канта, юбилей позади. Какие следующие крупные даты?