Сочи за три месяца едва не принял больше иностранцев, чем в прошлом году

Количество иностранцев, приехавших в Сочи в начале 2024 года, едва не превзошло показатели всего прошлого года. Как сообщает администрация курорта, за первый квартал в город-курорт приехало 14 тыс. граждан других государств. В то время как за весь 2023-й – 18 тыс.

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По данным сочинского УФМС, в первые 3 месяца текущего года прибыло 5,6 тыс. граждан Узбекистана, 3,2 тыс. – Армении, 1,3 тыс. – Беларуси, 1,1 тыс. – Таджикистана. Также приезжали жители Киргизии, Казахстана и Азербайджана.

В местных СМИ эти цифры подаются как рост турпотока. Однако вполне вероятно, что далеко не все, попавшие в поле статистики, ехали кататься на горных лыжах или любоваться зимним Сочи. Высока вероятность, что часть визитов была связана с обычными поездками к родственникам.

Также на цифры мог повлиять поток мигрантов, которые ищут на курорте работу. Традиционно перед высоким сезоном город стараются привести в порядок. Например, в этом году в Адлере ремонтируют железнодорожный переезд, обновляют покрытие на трассе Джубга – Сочи и реконструируют Приморскую набережную между Морпортом и парком Фрунзе.

Кроме того, перед высоким сезоном на курорте всегда повышается спрос на дополнительный персонал в гостиницах, кафе, на пляжах и других объектах туротрасли. Здесь услуги иностранцев также могут быть востребованы. На сайте по поиску работы в Сочи сейчас открыто 858 вакансий. Официанты могут получать 130–200 тыс. руб. за месяц, бариста в кофейнях – 80 тыс., горничные – 55–100 тыс., а администратор гостиницы – 55–100 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что количество иностранцев, въезжающих в РФ, увеличилось на 17%, но говорить о возрождении въездного туризма не приходится.