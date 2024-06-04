Чем удивляет туристов отдых в Бурятии

Увидеть бурятский Стоунхендж, попробовать буузы, поголодать и попить воды из Байкала. Все это возможно, если вы отправитесь в отпуск в Бурятию. Корреспондент "РГ" стал одним из первых пассажиров нового прямого рейса из Казани в Улан-Удэ.

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Недельная экскурсия "под ключ" познаковым местам Бурятии обойдется в среднем в 30 тысяч рублей на человека Фото: Олег Платонов/РГ

Открыли Бурятию

Авиасообщение между двумя столицами в мае организовала авиакомпания Nordwind. Полеты выполняются два раза в неделю: отправление из аэропорта имени Габдуллы Тукая по понедельникам и пятницам в 23.30. Рейс удобный и для жителей других регионов ПФО. Утром можно приехать в Казань, посмотреть город, а уже в ночь отправиться в Бурятию. Рейсы субсидированные, стоимость билета в одну сторону - около 11 тысяч рублей, багаж включен в стоимость. Время в пути - почти пять часов.

Кстати, в аэропорту Улан-Удэ гостей встречает молельный барабан весом более 600 килограммов. Он содержит плотно свернутые свитки с мантрами. Считается, что одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух помещенных в него 27 миллионов мантр. Поэтому и говорят, что в Бурятию нужно приезжать исключительно с чистыми помыслами.

Почему дома такие маленькие

Подлетая к Улан-Удэ, замечаешь: этот город малоэтажной застройки. Местные жители поясняют - столица региона находится в зоне байкальской системы сейсмической активности. Сейчас здесь самое высокое здание не превышает 18 этажей. Все строения рассчитаны на землетрясение в 8 баллов. За последние несколько лет в регионе резко выросли цены на квартиры. Виной тому - дальневосточная ипотека под 2 процента годовых, подстегнувшая и спрос, и стоимость. Сегодня новую однокомнатную можно купить за 4-5 миллионов рублей. Самый распространенный стройматериал для частного сектора - дерево (70 процентов площади республики - тайга). Еще одна особенность региона - песчаная почва. Нет сильной грязи, вода после дождей быстро впитывается.

Чудеса, и не только

Бурятия - уникальный регион. Здесь на территории Иволгинского дацана расположен центр российского буддизма и единственный в стране буддийский университет. В одном из храмов на всеобщее обозрение выставлено тело хамбо-ламы Итигэлова, монаха, умершего в 1927 году и эксгумированного в 2002-м. Сегодня нетленное тело монаха хранится под стеклом, считается, что у него можно попросить о самом заветном.

Еще одно место силы - Тапхар. Но имен у него много: космодром, бурятский Стоунхендж и даже плато Чингисхана. По легенде, именно на этом месте Чингисхан разбил свой шатер во время похода на север. Фотографии здесь получаются великолепные. Можно устроить фотосессию в национальных костюмах. А еще отсюда рукой подать до Монголии, так что при желании можно посетить и эту страну, говорит трижды лучший экскурсовод республики и лучший гид России 2016 года Дарима Тогошеева.

И поел, и поголодал

Бурятская кухня - это в большинстве своем жирные, сытные блюда, наследие кочевых народов, большую часть времени находившихся в дороге. Такие, например, как позы, или, как их еще называют, буузы. Позы также состоят из пресного теста, в которое заворачивают подготовленный мясной фарш. Однако поедаются горячие бурятские позы особым способом: никаких столовых приборов, только держа в руках. Из отверстия вверху выпивают сочный горячий бульон, а затем съедают и саму позу.

История поз-бууз в Бурятии насчитывает более четырех сотен лет. Официально считается, что буузы - один из вариантов китайского блюда баоцзы, но есть и те, кто убежден, что лакомство пришло из Тибета через Монголию. Существует несколько легенд, по одной из которых форма бууз символизирует подчинение монгольских племен новой религии - буддизму. Потому и защипов на них было 33, как складок на одежде лам, а отверстие наверху означало "отсутствие головы". В дацане Ринпоче Багша на Лысой горе рядом со столицей стоит памятник буузу. Одновременно в республике работают несколько центров восточной медицины, где практикуют голодание под наблюдением врачей.

Пространственное мышление

Бурятия - это еще и Байкал, куда впадают все реки этого региона. Туризм, возможно, здесь развит не настолько активно, как в Иркутской области, но в этом есть и определенные плюсы.

В 2009 году в рамках программы развития туризма в устье реки Турки сформировали особую экономическую зону "Байкальская Гавань". Возвели набережную, причальные стенки и портовую инфраструктуру, открыли настоящий 26-метровый маяк со смотровой площадкой. Считалось, что это станет началом большого курорта, однако активная стройка так и не стартовала. Разместиться на ночевку пока можно в немногочисленных гостевых домах и в расположенном чуть дальше глэмпинге "Тайга". Или в собственной палатке - в Забайкальском национальном парке за тысячу рублей в сутки туриста обеспечат кострищем, местом для кемпинга, ключом для туалета и прекрасными видами. Кстати, на июль свободных мест уже нет.

- Современный человек живет ощущением времени и геометрии, - говорит Дарима Тогошеева. - Это улицы, метро, время. Вы всегда плюс-минус знаете, который сейчас час. Мы кочевники, живем ощущением пространства и географии. Для нас геометрические улицы ничего не значат. Для нас важно, где стоит дацан. А как до него добраться - это уже другая история. Ты ощущаешь себя здесь и сейчас. Всегда будет вечное сегодня, потому что завтра никогда не наступит. Я всегда предлагаю немножечко помолчать, стоя на берегу Байкала. Перестать фотографировать и просто ощутить себя в этом пространстве. .



Личный опыт

В пути за пять часов полета в экономклассе вам бесплатно предложат только прохладительные напитки. Питание нужно покупать заранее. Сам аэропорт "Байкал", или, как в некоторых источниках он проходит по названию населенного пункта "Мухино", находится в 15 километрах и в 30 минутах езды от центра Улан-Удэ. Сегодня на территории авиаузла проходит реконструкция - здесь перекладывают коммуникации, рядом идет строительство нового терминала.

Добраться до города можно как на такси за 500 рублей, так и на общественном транспорте за 30 рублей. Правда, из-за стройки стоянка автобуса перенесена на приличное расстояние, пассажирам придется преодолевать его пешком. Перед регистрацией есть ларек с продукцией местной кондитерской фабрики. Цены чуть выше, чем в городе, но некритично. А после регистрации доступно огромное количество бутиков с местными лакомствами. Также по вполне приемлемым ценам.

Если из Казани рейс до Улан-Удэ в августе обойдется путешественнику почти в 11 тысяч рублей в одну сторону, то из Москвы - в 15. Можно найти и чуть дешевле, если поиграть с датами. Из других городов ПФО улететь в столицу Бурятии напрямую не получится. Остановиться в Улан-Удэ можно прямо в центре города, там стена к стене стоят два отеля - "Байкал Плаза" в 4 звезды и "Бурятия", где когда-то останавливался Владимир Путин. Стоимость номера примерно одинакова, около пяти тысяч за двоих в сутки за стандарт. Если поехать на Байкал, скажем, в красивейшее место - в Баргузинский район, в село Максимиха, то А-фрейм домик в глэмпинге "Тайга" обойдется в 12 тысяч, но там могут разместиться сразу пять человек. Недельная экскурсия под ключ по заповедным местам Бурятии обойдется в среднем в 30 тысяч рублей на человека. Отели на маршрутах и хороших гидов нужно бронировать заранее - спрос достаточно велик, а предложений пока не так много.