62% российских пар планируют отпуск совместно

В 2024 году туристы предпочитают классические варианты путешествий – лидируют юг России и проживание в гостиницах

Популярность внутреннего туризма каждый год продолжает расти. В 2023 он уже стал рекордным, в 2024, по предварительным прогнозам, вырастет ещё на 15%. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, куда они собираются съездить этим летом и как принимают решения о путешествиях.

Для большинства опрошенных россиян (81%) идеальная продолжительность отпуска составляет две недели. Каждый десятый (10%) выбирает 10 дней, а 5% — неделю. Лишь 4% опрошенных успевают отдохнуть менее чем за неделю.

Среди регионов России, привлекательных для внутреннего туризма, лидируют южные с выходом к морю (44%). Урал или Алтай привлекают 12% респондентов, города Золотого кольца — 8%. Кавказ и Калининград набрали по 8% соответственно, леса и озёра Сибири — 6%. Центральную Россию (включая Москву и Санкт-Петербург) и Дальний Восток выбрали тоже по 6% опрошенных, север страны — 2%. В аналогичном опросе прошлого года россияне не так сильно торопились на юг – 30% вместо 44%, но другие регионы набрали на несколько процентов больше.

У 62% пар решение о направлении поездки принимается совместно, в диалоге. Однако есть и те, кто предпочитает распределять обязанности. Так, у 13% пар выбор и планирование отдыха всегда за мужчиной, в каждой десятой (10%) – за женщиной. Оставшиеся опрошенные россияне до конца не определились и обозначили свой ответ так: 9% – «чаще женщина», 6% – «чаще мужчина».

В организации поездки многие респонденты сталкиваются с трудностями. Для 39% самое сложное – распределение бюджета, для 21% – угадать с погодой. Кроме того, туристов беспокоят вопросы о том, как добраться до места назначения (17%), где остановиться (15%) и поиск досуга (8%).

Цели путешествий у россиян также разнообразны. Большинство (40%) просто хотят отдохнуть от повседневной рутины. Но 21% стремятся узнать в путешествии что-то новое, 16% предпочитают побыть на природе, по 11% хотят провести время с семьёй или познакомиться с культурой региона, куда направляются на отдых. 1% согласны посвятить свой отдых исключительно спорту.

Почти две трети респондентов (59%) предпочитают останавливаться в классических отелях или гостиницах. Остальные выбирают альтернативные варианты. Так, 24% устраивают комнаты/квартиры/дома, 10% – коттеджи, глэмпинги, кемпинги. 4% готовы жить в палатках, 3% – в хостелах.

35% готовы потратить на отпуск в России из расчета на одного человека от 20 000 до 40 000 рублей. Четверть (25%) – от 40 000 до 60 000 рублей, 22% – больше 60 000 рублей. Только 18% респондентов рассчитывают на бюджетный вариант до 20 000 рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 мая 2024 года, охват составил 57 755 интернет-пользователей 18-45 лет, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.