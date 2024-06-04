Жемчужина Югры: деловой взгляд на Когалым

В России растет число городов для отдыха и деловых туров. В последние годы к этому списку добавилась Югра. В Москве на площадке столичного стадиона «Спартак» прошел День Когалыма. Организаторы рассказали о преимуществах этого нового направления внутреннего туризма. Читайте подробности на «ФедералПресс».

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День Когалыма в Москве был организован изданием индустрии мероприятий MICE&more при сотрудничестве с энергетической компанией «ЛУКОЙЛ» и «Cosmos Smart». Город становится перспективным направлением внутреннего и делового туризма в нашей стране.

Особо стоит отметить вклад ЛУКОЙЛа в развитие Когалыма – одного из ключевых для деятельности компании. На протяжении многих лет нефтяники активно инвестируют в его инфраструктуру, социальную сферу и культурные проекты. В том числе благодаря этому Когалым превратился в современный, комфортный и динамично развивающийся город.

Однодневный деловой тур

Участники панельной дискуссии обменялись впечатлениями об ознакомительных поездках в Когалым. Представители разных отраслей и профессий сошлись во мнении, что этот маршрут дарит массу положительных эмоций. По словам Светланы Брескиной, руководителя одной из российских фармацевтических компаний, Когалым предлагает совершенно новые и необычные впечатления, которые уже сложно найти на других, более популярных направлениях.

«Начиная с захватывающего полета над тундрой и заканчивая посещением промышленных объектов, таких как кернохранилище, – все это было для меня в новинку и произвело огромное впечатление. А возможность пообщаться с коренными народами, попробовать их национальную кухню – это было незабываемо!» – поделилась своими впечатлениями Светлана.



По ее мнению, Когалым – это идеальное место для тех, кто ищет чего-то необычного и стремится получить новые впечатления.

«Здесь есть все, чтобы организовать по-настоящему интересную и запоминающуюся деловую поездку – от природных красот до промышленных объектов и культурных традиций. Я обязательно вернусь сюда снова!» – рассказала путешественница.



С этим мнением согласен генеральный директор рекламного агентства «Квалитэйдж» Кирилл Марченко. По его словам, последние годы в деловой среде активно развивается подход, связанный с укреплением командного духа.

«Считается правильным, чтобы люди, работая в той или иной компании или отрасли, получали не только профессиональное развитие, но и эмоциональный заряд», – отметил Марченко.



И с этой точки зрения однодневные деловые туры предоставляют максимум возможностей обсудить текущие задачи, а также приятно и с пользой провести время в кругу коллег.

«Деловые мероприятия всегда сжаты по срокам, ограничены по времени. И в этом смысле Когалым выигрывает: 3 часа 20 минут перелет, это очень большой и важный фактор по сравнению с более удаленными локациями», – обращает внимание Марченко.



Еще одним плюсом стало открытие нового комфортабельного отеля в городе – «Cosmos Smart». По словам генерального менеджера гостиницы Даниила Смирнова, это первый сетевой отель в ХМАО. Большим плюсом гостиницы является наличие конференц-залов для мероприятий: гости города могут и работать, и отдыхать в комфортных условиях.

Культурная столица Сибири

Когалым славится не только современными объектами. Например, в городе есть великолепный православный храм святой мученицы Татианы, построенный по проекту известного архитектора. Его купола и стены, выполненные в традиционном стиле, создают атмосферу умиротворения и духовности.

Одна из главных жемчужин города – грандиозный спортивно-культурный комплекс «Галактика». Представьте себе: вы заходите внутрь и оказываетесь в настоящем подводном мире! Да, в «Галактике» есть один из крупнейших океанариумов в мире. Здесь можно часами наблюдать за причудливыми морскими обитателями. Но это еще не все – комплекс также включает фитнес-центр, кинотеатр и даже субтропическую оранжерею! Одним словом, настоящий развлекательный рай.

А любителям культуры будет интересно посетить филиал Государственного академического Малого театра России – единственного за пределами столицы. Здесь можно насладиться постановками одного из лучших театров страны.

Есть в Когалыме и свой Культурно-выставочный центр Русского музея, где выставляются полотна великих художников. И музейно-выставочный центр – один из самых современных и высокотехнологичных музеев России. Здесь можно побывать в палатке первопроходцев, настоящем железнодорожном вагоне, в котором молодежь со всей страны ехала «за туманом и за запахом тайги», увидеть реконструкцию казацкого струга времен Ермака, заглянуть в хантыйский чум, совершить путешествие к центру земного шара, а также познакомиться со множеством уникальных экспонатов, касающихся истории города и нефтяной промышленности. По словам его директора Ирины Мансуровой, в переводе с хантыйского языка «когалым» означает «гиблое место». Тем не менее сегодня город Когалым – одна из самых динамично развивающихся и процветающих территорий севера.

Большой потенциал

Когалым предлагает и множество возможностей для экологического туризма. Здесь можно совершить захватывающие прогулки по нетронутой природе, полюбоваться живописными пейзажами Югры.

Руководитель компании «Градусы открытий» – команды путешественников по России – Сергей Пищулов в рамках ознакомительного тура посетил Когалым летом 2022 года.

«Сейчас есть большой запрос на открытие новых туристических направлений, особенно в регионах с небольшим количеством туристов и жителей. Когалым и его окрестности – отличная возможность для перезагрузки, восстановления сил и погружения в потрясающую природу», – рассказал он.



Важной составляющей рекреационных возможностей Когалыма и Югры в целом является этнотуризм. В рамках мероприятия ансамбль из Когалыма показал танцы коренных народов Севера – ханты и манси. Именно такие проявления живого народного творчества до сих пор можно увидеть в традиционных поселениях вокруг Когалыма.

Развитие этнотуризма позволяет не только сохранить уникальное наследие Севера, но и способствует экономическому росту Когалыма, созданию новых рабочих мест. Это важный шаг на пути к устойчивому развитию города, который бережно относится к своим историческим корням.