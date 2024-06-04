Где дешевле всего отдохнуть на море в России

Этим летом морской отдых в Краснодарском крае подорожал на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Крым подорожал меньше, всего на 8-9 процентов. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В среднем российские туристы отдыхают на юге 10-11 дней, так как в традиционном двухнедельном отпуске нужно оставить время и на дорогу, сказал Ромашкин.

Тур в Анапу на этот срок для семьи из трех человек обойдется в 80-85 тысяч, включая проживание в трехзвездочной гостинице и двухразовое питание. Дорога в эту сумму не входит. На анапские пляжи большинство туристов предпочитают приезжать на собственных автомобилях.

Туристы, планирующие отдых в Сочи, могут выбрать перелет. Но стоимость авиабилетов выросла больше, чем цена на проживание, отметил эксперт. Десятидневный тур для семьи с одним ребенком обойдется в 170 тысяч, из них 90 тысяч придется отдать за перелет. Еще в 2022 году можно было слетать туда-обратно за 15 тысяч на человека, теперь же билеты обойдутся в два раза дороже, особенно в июле и августе.

Отдых в Крыму дешевле, и спрос на него растет. Семья заплатит за проживание 60-65 тысяч рублей за десять дней. За билеты на поезд нужно доплатить.

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