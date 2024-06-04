Эксперт считает нужным расширить радиальные маршруты для развития автотуризма в РФ

Автомобильный туризм в России, в частности в регионах, имеет несколько проблем, не позволяющих ему развиваться, среди них - отсутствие указателей, интернета, объектов для лиц с инвалидностью и других компонентов для развития автотуризма в стране, заявил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев в преддверии совещания по этой теме у президента.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции обсудит с членами правительства развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам Лобарева, одна из проблем связана с тем, что ранее развитие автотуризма не стимулировалось в регионах. Сейчас ситуация меняется, необходимо принять меры.

"Первое - остановить транзитного туриста. Второе - расширить радиальные маршруты, углубить туристические маршруты в регионе. Это значит не по трассе ехать и только вдоль нее остановиться, но и углубиться на 10, 20, 30 километров от трассы", - перечислил Лобарев.

По его мнению, радиальные маршруты будут приносить больше доходов регионам.

"И третий вопрос, над которым ассоциация занимается в регионах, это сделать всесезонные маршруты. Многие регионы плачут - после сентября-октября, "останавливаются" гостиницы, рестораны и ждут нового потока только где-то в мае. И вот мы путем активности, выявления, какие технические средства необходимы для того, чтобы ездить и зимою, на каком транспорте, создаем возможность сделать сезонные маршруты и высвечиваем эту информацию перед регионами", - сказал собеседник агентства. "На трассах необходимы указатели, съезды, интернет, последний километр так называемый, дорога к самому объекту. Необходимо торговое пространство, доступность объектов для лиц с инвалидностью", - добавил эксперт.

Другие проблемы

По словам эксперта, еще одной проблемой автомобильного туризма является то, что деятельность юридически нигде не зафиксирована.

"Мы даже нигде не обозначены юридически. В 132-м федеральном законе о туризме вообще ни одной было строчки даже, не то, что о приоритете. И вот в мае прошлого года президент Владимир Путин нашел возможность, и поставили вопрос о создании концепции развития автомобильного туризма", - сказал он. "По объективным причинам, те 80% граждан, которые отдыхали за рубежом, вынуждены были прекратить выездные свои поездки, туры и остаться дома. И только вот в результате этого появилась активность у граждан отдохнуть по территории России", - считает собеседник агентства.

Среди ключевых вопросов, по мнению ассоциации, создание кемпингов и модернизация национальных маршрутов.