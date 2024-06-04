Туроператоры Ставрополья прокладывают туристические маршруты через исторические места

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края сообщило, что в регионе создано свыше трехсот новых туристических маршрутов, которые проведут гостей и жителей края по местам с культурно-исторической ценностью. В министерстве отметили, что Ставрополье крайне насыщено местами, связанными с деятельностью выдающихся представителей культуры, искусства и политики.

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Например, в Пятигорске уже довольно давно действует музей-заповедник имени Лермонтова. В этом месте великий русский поэт провел последние несколько месяцев своей жизни и написал ряд произведений. Всего в регионе более 2000 объектов культурного наследия, 60 из которых имеют статус федерального значения.

В 2023 году туристический бизнес разработал шесть новых маршрутов, которые охватывают как культуры и искусства Ставрополья, так и его природные богатства вроде Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что медузы скоро покинут пляжи на Черноморском побережье.

В Магаданской области сообщили о значительном развитии туристического сектора.