В селе Курской области появится один из крупнейших в России глэмпинг-парков

Вторую и третью очереди глэмпингов в селе Красниково Пристенского района Курской области построят в 2025-2026 годах, развитие инфраструктуры этнодеревни позволит сделать парк одним из крупнейших в России. Строительство первой очереди глэмпингов завершится в августе 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам встречи с председателем совета директоров компании "Яхонты" Отели.Ру" Евгением Гинером.

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"Обсудили вопрос строительства в селе Красниково Пристенского района гостиничного комплекса. Возведение 25 глэмпингов станет его первым этапом. <…> Открытие планируется во второй половине августа. <…> В 2025 и 2026 годах планируем еще две очереди строительства глэмпингов, после чего парк станет одним из самых крупных на территории России", - говорится в сообщении.



Смирнов уточнил, что на территории комплекса может появиться детская спортивная площадка и продолжиться расчистка близлежащего водоема.

Врио главы Курской области также рассказал, что руководство региона рассматривает вопрос строительства гостиничного комплекса, где смогут останавливаться жители других областей, которые проходят лечение в Курском онкоцентре.