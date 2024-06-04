Челябинка рассказала, почему больше не поедет отдыхать в Сочи

Челябинка Марина Торопова привыкла проводить отпуск в Сочи. По ее словам, после Олимпиады в 2014 году город получил феноменальный импульс к развитию и стал красивым курортом.

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«Я глазам не могла поверить, когда увидела Сочи в 2015 году. Дороги, отели, парки и набережная вызвали восторг. Решили с мужем, что будем теперь отдыхать здесь. Купить квартиру нам не по карману, но хороший отель вполне был доступен», – говорит женщина.



В этом году семья снова полетела в Сочи, однако отпуск разочаровал супругов. Их возмутили высокие цены и неудобства, связанные со строительством.

«Цена за номер выросла, неделя проживания не в самом лучшем отеле обошлась дороже 50 тысяч рублей. Плюс билеты на самолет. Но главной проблемой стали стройки и реконструкция набережной. Целыми днями шум, все огорожено заборами. Пыль стоит столбом. Странно, что до начала курортного сезона нельзя было завершить все ремонты», – рассказала челябинка.



По ее словам, море еще холодное и купаться рано. Бассейна в отеле нет. Фрукты стоят дорого.

«В Челябинске даже дешевле купить клубнику. Кругом постоянно пытаются обмануть, видно, что туристы для местных - источник денег и все. Отпуск был испорчен. Решили, что больше не поедем в Сочи», – призналась Марина.



Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что туристку из Челябинска шокировали нравы в Германии.