Зона отдыха с единственным в городе пляжем скоро появится в Кемерове

В кузбасской столице завершается благоустройство новой рекреационной зоны возле берега Томи. Там планируют открыть место для купания.

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200-метровая зона отдыха на участке притомской набережной почти готова, рабочие завершают строительство, рассказал во вторник глава города Дмитрий Анисимов. Она располагается за пешеходным бульваром и "Кузбасс-Ареной".

– Специалисты заканчивают монтаж большой игровой площадки с безопасным покрытием, занимаются высадкой деревьев и кустарников, формируют спуск к воде и монтируют перила, – сказал мэр.



Открыта площадка будет в этом строительном сезоне.

Напомним, власти сообщали о планах открыть в этой зоне отдыха пляж – единственный в городе.