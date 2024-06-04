Идея для короткого отпуска: едем на Чегемские водопады

Чегемские водопады — одна из популярнейших достопримечательностей Кабардино-Балкарии. И если вы все еще сомневаетесь, стоит ли туда ехать, рассказываем, что там интересного, чем заняться и почему вы точно не пожалеете о потраченном времени.

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Заглянуть по дороге

До водопадов можно добраться через город Чегем или через село Яникой. Обе дороги асфальтированные и удобные, а сходятся в селе Лечинкае, которое как бы охраняет въезд в Чегемское ущелье. Кроме того, оно знаменито большим количеством мебельных магазинов: за диванами сюда едут и из Нальчика, и из Чегема, и из Баксана.

Если свернуть направо примерно в центре Лечинкая, вы доберетесь до исторической достопримечательности, о которой мало кто знает. Здесь расположился памятник градостроительства и архитектуры XIX века — усыпальницы кабардинского аристократического рода Куденетовых.

На выезде из Лечинкая есть естественный скалодром, чуть дальше и левее — бассейн с теплой минеральной водой. Недавно неподалеку открылся «Парк альпак», где можно покормить и погладить этих экзотических животных, а еще козочек, кроликов и прочих симпатичных травоядных.

Освежиться с живописным видом

Самый полноводный из комплекса Чегемских водопадов — Адай-Су, как ни странно, называется Малым. Видимо, раздавая названия, местные жители ориентировались на высоту, а не на количество воды. Адай-Су возвышается над землей примерно на 30 метров. Вода стекает по своеобразному полукруглому желобу.

Адай-Су находится в двух километрах от села Нижний Чегем. С дороги сворачивать никуда не надо, просто придерживайтесь асфальта и остановитесь на площадке с кафе. От нее к водопаду ведет тропинка длиной около 200 метров, проложена она вдоль русла реки. Сложности на маршруте вы встретите только в самом начале, когда придется форсировать речку по нескольким перекинутым через нее досочкам.

Площадка около водопада пользуется особенной популярностью в летнюю жару: водяные брызги здорово освежают. Красиво же здесь в любое время года.

Отыскать неприметную красоту

Далее дорога на Чегемские водопады пока на стадии реконструкции: местами расширяют проезжую часть, укрепляют берег, делают удобные парковки. Однако переживать и отменять поездку из-за ремонта не стоит, проехать вы сможете без проблем.

Чегемская теснина, в которой, собственно, Большие водопады и находятся, весьма живописна, а ее ширина в самом узком месте составляет чуть больше 20 метров. Кое-где скала нависает над дорогой так, что кажется, особенно высоким автобусам нужно пригнуться.

Теснина начинается сразу за селом Хушто-Сырт, а первый из водопадов, Сакал-Туп, располагается недалеко от въезда в нее. Чтобы не пропустить его, надо внимательно смотреть на правую стену ущелья.

Сделать селфи у водопада

Дальше вас ждет тот самый Су-Аузу, который всплывает в любом поисковике по запросу «Чегемские водопады». Это каскадный карстовый водопад, то есть струи воды вытекают из скалы и стекают по ней же. Природной достопримечательностью можно любоваться с трех площадок. На нижней есть кафе и сувенирные лавки.

Две другие площадки расположены выше. К первой ведет лестница, начало которой находится среди кафешек по правой стороне, и с нее открывается вид на водопад с противоположной стороны теснины. Вторая расположилась слева уже на выезде с территории водопадов: в довольно неприметном уголке начинается крутая лестница и затем — тропа. С этой площадки вы увидите оба каскада и часть теснины. Имейте в виду: лестницу иногда закрывают для туристов из-за непогоды или на ремонт.

Сытно пообедать

Чем еще занять себя на водопадах? Конечно, поесть хычинов и шашлыка, запивая айраном или горным чаем, и прикупить сувениров. Торговые ряды протянулись вдоль дороги, и найти у местных торговцев можно что угодно: носки, шаль, шапку, папаху, чай, специи, мед, сладости, магнитики на холодильник и так далее. Плотно и вкусно пообедать можно практически в любом кафе: готовят тут из свежих местных продуктов. Сыр домашний, а шашлык еще вчера щипал травку на горных склонах.

Одно из преимуществ Чегемских водопадов как туристического маршрута в универсальности. То есть можно запланировать поездку на полдня именно сюда, а можно вписать водопады в более длинный тур, например, по пути на парадром, перевал Актопрак, к селу Эльтюбю или вовсе в самые верховья Чегемского ущелья к водопаду Абай-Су и подножию горы Тихтенген.