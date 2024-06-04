В отпуск на Урал планируют отправиться 12% жителей России

Урал вместе с Алтаем стал вторым по популярности выбором для внутреннего туризма у жителей России.

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Большинство респондентов выбрали для отдыха южные регионы с выходом к Черному и Азовскому морям (44%). Кроме того, 8% опрошенных собираются отправиться в путешествие по городам Золотого кольца, Кавказу и Калининграду, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области стали чаще отдыхать в Африке и Азии. Также жители региона в майские праздники на 25% чаще выбирали отдых за границей.