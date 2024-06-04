Туристы смогут доехать пригородными поездами из Казани до Вятских Полян

Если вы ещё не были в Вятских Полянах, то у вас появилась прекрасная возможность там побывать. Три часа на электричке из Казани — и вы уже не в Татарстане, а на самом юге Кировской области, в старинном городе на берегу Вятки, первое летописное упоминание о котором относится к концу XVI века, передает корреспондент ГлагоLв Татарстане Ольга Сапожникова.

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Маркетинговое исследование, проведенное железнодорожниками в прошлом году, показало, что порядка 48 процентов пассажиров проявляют интерес к туристическим поездкам на электропоездах. Такие путешествия все больше и больше привлекают туристов.

«Ежедневно из Казани в Вятские Поляны отправляются семь пригородных поездов», - Николай Еремцовов, начальник отдела организации перевозок и обслуживания пассажиров пригородной пассажирской компании «Содружество»

Вятские Поляны — город небольшой — порядка 30 тысяч жителей, но здесь есть, что посмотреть любознательному путешественнику. Многих, наверняка, заинтересует «Тропа оружейника Шпагина» — специальный туристический маршрут, разработанный местными музейщиками совместно с городскими властями. Он посвящен создателю первого советского автомата (ППШ) Георгию Семёновичу Шпагину.

«Папаша» — так уважительно называли это оружие бойцы во время Великой Отечественной войны. Автомат был прост в конструкции, неприхотлив и надежен в эксплуатации. Директор музея Шпагина в Вятских Полянах и биограф знаменитого советского оружейника Мария Пислегина рассказала во время пресс-тура журналистам и блогерам из Татарстана, что сам Георгий Семёнович говорил о своем детище так: «здесь только одна деревяка, две железяки».

Город на Вятке «ковал» Победу в тылу. В начале войны на территорию местной шпульной фабрики эвакуировали оружейный завод из Загорска (ныне Сергиев Посад), ставший здесь Вятско-Полянским машиностроительным заводом «Молот» и сюда же прибыл Шпагин. На предприятии началось серийное производство ППШ.

«Оружие было принято на вооружение Красной армии 21 декабря 1940 года», - Мария Пислегина, директор музея Шпагина в Вятских Полянах

Пистолет-пулемет Шпагина не зря назвали оружием Победы. Он стал самым массовым автоматическим оружием времен Великой Отечественной. Только на заводе в Вятских Полянах было произведено 2,5 миллиона ППШ — более половины из всех выпущенных за время войны.

Сегодня в доме на берегу Вятки, где жил с семьей знаменитый оружейник почти десять лет, создан музей, а на площадке возле дома установлен его бюст. Шпагин был самородком — имел всего три класса церковно-приходской школы, но впоследствии стал очень образованным человеком. К слову, конструктор свободно читал книги и документы на немецком языке. Рядом с домом-музеем находится интерактивный тир, здесь можно пострелять из ППШ и других видов оружия.

История Вятских Полян тесно связана с заводом «Молот». В музее истории города нам рассказали, как самоотверженно трудились рабочие на этом предприятии в годы войны. Люди сутками стояли у станков, не хватало всего — еды, лекарств, обуви, одежды.

«Пришлите ситца — хотя бы на трусы», — писало руководство завода в Москву.

В музее много интересных фотографий и экспонатов военной поры, есть среди них и особенные, с щемящими душу историями, к примеру, такими как вот эта. Одна из жительниц города рассказала, как она в войну пошла на рынок, чтобы обменять немного хлеба на мёд и увидела там мальчика, который пытался выменять невзрачную серую расческу хоть на какую-нибудь еду. Видно было, что ребенок явно голодал. Женщина отдала ему свой хлеб, а спустя годы принесла эту расческу в музей…

В 2016 году в Вятских Полянах открылся ещё один музей «Дом шляп». Сегодня здесь собраны более одной тысячи подлинных экспонатов из 56 стран мира. В интерактивной зоне музея туристы смогут сфотографироваться в самых разнообразных головных уборах, и даже в самых экзотических.

В свободное время можно неспешно пройтись по тихим улицам города, прогуляться по набережной Вятки и прикоснуться там к камню желаний, увидеть красивейший собор Николая Чудотворца начала XIX века, послушать поющий фонтан, отдохнуть и перекусить в местном кафе.

Глава Вятских Полян Валерий Машкин в беседе с участниками пресс-тура, отметил, что город заинтересован в увеличении туристического потока, в том числе и за счет соседних регионов — Татарстана и Удмуртии. Для этого создается необходимая инфраструктура. Он сообщил, что недавно открылся еще один ресторан на 250 мест, идет работа над присвоением звезд местным гостиницам. Правительство Кировской области в настоящее время формирует национальные туристические маршруты. Планируется, что все туристические маршруты по области будут начинаться из Вятских Полян.