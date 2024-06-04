В дни ПМЭФ туристам в Петербурге предлагают отель за полмиллиона

На этой неделе в питерских отелях ожидается ажиотаж из-за Петербургского международного экономического форума. Он пройдет 5–8 июня. Редакция TourDom.ru решила проверить, сможет ли турист, решивший посетить Северную столицу прямо сейчас, найти жилье. И во сколько ему обойдется номер на 3 ночи.

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Меньше всего выбор среди пятизвездочных отелей. Так, в центральном округе Санкт-Петербурга свободные номера есть лишь в трех. На следующей неделе можно выбрать из 12 «пятерок».

Форум повлиял и на стоимость проживания в этих гостиницах. В «Гельвенеции» за классический номер в дни ПМЭФ придется отдать 459 тыс. руб., хотя неделей позже за тот же срок нужно будет заплатить 75,6 тыс. руб. В Cosmos Selection в дни форума за стандарт хотят 360 тыс. руб., а за люкс – 960 тыс. В другие сроки их удастся забронировать за 45 тыс. и 70 тыс., соответственно.

Несколько лучше обстоит дело с четырехзвездочными отелями. В центральном округе сервис бронирования находит на дни форума 24 варианта, вдвое меньше, чем в обычные даты. И если в поднявшем цены «Золотом треугольнике» придется заплатить за 3 ночи от 126 тыс. руб., то в «Гранд Чайковском» предлагают свободные комнаты за средние для этого уровня 39 тыс. руб.

В трехзвездочных гостиницах номера разбирают также активно, как и в более престижных локациях. Но цены на эти варианты выросли не слишком сильно. 5–8 июня за бронирование 3 ночей нужно заплатить от 16 тыс. руб., а после форума цены будут начинаться от 12 тыс. руб.

Самый бюджетный сегмент – хостелы и гостиницы с одной-двумя звездами – экономический форум затронул меньше. Только в центральном районе удается найти 526 вариантов размещения.

Недавно TourDom.ru писал, что Санкт-Петербург по количеству летних бронирований обогнал Сочи. В сезон отпусков Северная столица может стать самым популярным городом у туристов.