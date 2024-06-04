Стоимость размещения в отелях Москвы растет из-за предстоящих Всемирных игр дружбы

С 15 по 29 сентября в Москве пройдут Всемирные игры дружбы, что способствует увеличению спроса на размещение в отелях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя компании Сontinent Еxpress Татьяну Болотину.

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Ожидается, что цены могут продолжить расти ближе к датам мероприятия. Это может создать сложности для делового туризма, который находится на пике сезона в сентябре. Аналитики пока не заметили резкого роста спроса в Москве, но предполагают, что он увеличится с началом продаж билетов для зрителей. В соревнованиях примут участие 6,5 тыс. спортсменов из 70 стран.

По словам замдиректора компании Core.XP Дмитрия Париноса ожидается, что большинство гостей прибудет в Москву, где пройдут церемонии открытия и закрытия игр. Предполагается, что загрузка отелей будет формироваться не только участниками соревнований, но и волонтерами и болельщиками. Но точно прогнозировать суммарный поток пока сложно, так как мероприятие проводится впервые. Согласно компании Core.XP, гостиничный фонд Москвы составляет 83 тысячи номеров. Однако партнер NF Group Ольга Широкова считает, что качественным фондом можно считать только 25 тысяч номеров.

Средняя цена номеров в Москве за год выросла на 23%, до 5,4 тыс. рублей в сутки. Во время масштабных мероприятий стоимость размещения может вырасти на 40-100%. Отельеры также ужесточают правила отмены бронирований. Cosmos Hotel Group ожидает увеличения спроса ближе к датам проведения мероприятий. Цены формируются в зависимости от загрузки отеля.