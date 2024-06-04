В Приморье запретили вывоз стекла из бухты Стеклянной

Запрет на вывоз стекла с уникального пляжа бухты Стеклянной, берег которого покрыт скругленными морской водой стеклами, ввели во Владивостоке. Если туристы продолжат вывозить стекла, то через 10-15 лет пляж превратится в обычный - покрытый камнями и песком, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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"Таблички, запрещающие вывозить разноцветные стекла, установят на пляже бухты Стеклянной в Приморье. Такое решение - одна из мер по сохранению уникальной зоны отдыха. <…> Во всем мире таких пляжа два: в Калифорнии и у нас, в Приморском крае. Если забирать стеклышки с собой, то уже через 10-15 лет он превратится в обычный пляж", - говорится в сообщении.



Уникальная особенность пляжа бухты Стеклянной - отшлифованное временем и морем разноцветное стекло. Туристы впечатляются красотой зоны отдыха и увозят стеклышки с собой. Приморские туроператоры, которые привозят туристов на пляж, предупреждают о том, что разноцветные стекла забирать не следует. Бухта доступна для посещения, она находится примерно в 20 минутах езды от Владивостока, и таблички позволят информировать о запрете гостей, которые приезжают вне организованных групп.

Необычный пляж может исчезнуть со временем - под воздействием морской воды разноцветные стекла сотрутся до состояния песка. Чтобы особенное место сохранялось как можно дольше, местные власти призывают оставлять стеклышки на пляже.

Множество скругленных стекол на пляже - наследие долгого соседства побережья с заводом по производству стекла и свалкой, которую позже законсервировали. О проблеме массового вывоза стекла из бухты известно давно, ранее администрация Владивостока сообщала, что не может повлиять на ситуацию, так как этот участок земли принадлежит министерству обороны, которое не намерено передавать его в муниципальную собственность.