На Камчатке предложили штрафовать авиапассажиров, принимающих в багаж икру от посторонних

Камчатский парламент изучит возможность установления административной ответственности для авиапассажиров, принимающих в багаж икру от посторонних лиц, сообщили ТАСС в краевом заксобрании.

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"Сегодня мы видим успешность эксперимента по ограничению провоза красной икры в багаже авиапассажиров. Но очевиден пробел, который позволяет браконьерам продолжать незаконную деятельность. Поэтому депутаты готовы подключиться к работе над этим вопросом, ждем предложений от транспортной полиции", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона Ирины Унтиловой.



По мнению врио начальника линейного отдела МВД России на транспорте Олега Бутырина, необходимо законодательное решение, согласно которому лица, принимающие икру к перевозке от посторонних, будут привлекаться к административной ответственности.

"В настоящее время не установлена законодательная ответственность для авиапассажиров за принятие в багаж грузов от посторонних лиц. Это дает лазейку лицам, которые передают икру с пассажирами, вылетающими из аэропорта Елизово", - сказал Бутырин.



Федеральеый закон "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления" вступил в силу 1 ноября 2022 года. Он направлен на противодействие браконьерскому промыслу лососевых рыб. Законом установлено ограничение по провозу в багаже или ручной клади пассажира не более 10 кг икры непромышленного производства на одного человека за один рейс. В 2023 году это позволило сократить объем вывозимой воздушным путем красной икры в четыре-пять раз.