Около 72 тыс. человек в Москве получили сертификаты для детского отдыха

Около 72 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также их сопровождающих в этом году получили сертификаты Мосгортура на отдых и оздоровление. Об этом рассказала в интервью ТАСС генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

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"Все, кто принял участие в заявочной кампании на этот год и прошел проверки, одобрены - это порядка 72 тыс. человек. Речь идет о детях льготных категорий, у которых есть родители или другие законные представители, и их сопровождающих", - сказала Голубева.

Получив сертификат, номинал которого составляет 40 тыс. рублей, родитель может зайти на сайт Мосгортура и выбрать одного из партнеров учреждения, среди которых базы отдыха, детские лагеря, санатории, гостиницы, туроператоры. Для детей-сирот, находящихся под опекой, сертификат составляет не 40 тыс. рублей, а три прожиточных минимума - это более 65 тыс. рублей. Для категории детей-сирот, которые находятся в учреждениях соцзащиты, работает система отдыха не по сертификатам, а по путевкам - их получат 1,2 тыс. таких детей.