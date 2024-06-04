“Ласточки” в Кострому удвоят ради туристов из Москвы

Сдвоенные “Ласточки” будут курсировать в Кострому и обратно, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Как сообщает пресс-служба “РЖД”, количество мест увеличат специально на лето. Дело в том, что сейчас отмечается повышенный спрос на билеты. Поэтому по пятницам, субботам и воскресеньям будут ездить сдвоенные составы по 10 вагонов.

Сдвоенные «Ласточки» поедут из Москвы вечером 7, 14, 21 и 28 июня, а также утром 9, 16, 23, 30 июня.

Из Костромы десятивагонным составом «Ласточка» будет отправляться по утрам 8, 15, 22, 29 июня и по вечерам воскресений — 9, 16, 23, 30 июня.