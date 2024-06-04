В каких случаях можно отозвать сотрудника из отпуска
Работодатель по закону может отозвать сотрудника из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работника. Подробности об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
«Трудовое законодательство позволяет работодателю отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако следует понимать, что сделать это можно лишь при условии, что сотрудник согласен прервать свой отдых», – отметила эксперт.
По словам Стенякиной, в России законодательно не установлен перечень, при которых допускается отзыв из отпуска. Работодатель вправе определить их самостоятельно, главное – это согласие работника.
Кроме того, сотрудник может воспользоваться оставшейся частью отпуска в удобное для него время текущего рабочего года, либо ее могут присоединить к отпуску за следующий рабочий год, передает РИА Новости.
Ранее депутат Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха. Он направил свое обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта. Текст обращения есть в распоряжении RT.