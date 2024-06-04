В каких случаях можно отозвать сотрудника из отпуска

Работодатель по закону может отозвать сотрудника из отпуска, однако сделать это можно только в случае согласия работника. Подробности об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

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«Трудовое законодательство позволяет работодателю отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако следует понимать, что сделать это можно лишь при условии, что сотрудник согласен прервать свой отдых», – отметила эксперт.



По словам Стенякиной, в России законодательно не установлен перечень, при которых допускается отзыв из отпуска. Работодатель вправе определить их самостоятельно, главное – это согласие работника.

Кроме того, сотрудник может воспользоваться оставшейся частью отпуска в удобное для него время текущего рабочего года, либо ее могут присоединить к отпуску за следующий рабочий год, передает РИА Новости.

Ранее депутат Милонов предложил внедрить новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха. Он направил свое обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта. Текст обращения есть в распоряжении RT.