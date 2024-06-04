Эксперт назвал автотуризм наиболее бюджетным и укрепляющим семью видом путешествия

Автомобильный туризм имеет преимущества перед другими видами путешествий, среди них - экономичность, сплочение семьи и возможность взять с собой домашних питомцев. Такой оценкой поделился в беседе с ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев в преддверии совещания по этой теме у президента.

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Как сообщала пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин 4 июня в формате видеоконференции обсудит с членами правительства развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы считаем, что автомобильный туризм является сейчас стержнем всей туристической отрасли. 55 млн владельцев транспортных средств, которые являются потенциальными автомобильными туристами, желают, но не знают, куда и как поехать", - отметил Лобарев.

Эксперт назвал автотуризм наиболее бюджетным видом путешествий, а следовательно, и социально значимым.

"Семья из трех человек на автомобиле может сэкономить более 30% [бюджета], если поедет на автомобиле, чем если использовать самолеты, железную дорогу и так далее", - сказал он.

Кроме того, это единственный вид туризма, где можно комфортно перевозить домашних животных.

"Более 22% [граждан] не могут поехать в путешествие, так как у них большая собака или кошка", - привел данные Лобарев.

Среди других преимуществ президент ассоциации выделил: укрепление семейных уз, воспитание любви к Родине.

"Очень важно прививать гражданам любовь к своей России, а если с семьей поедешь, то он [автотуризм] сплачивает. Это один из плюсов, когда вы вместе с семьей закладываете маршрут", - отметил эксперт.

Именно поэтому нужно активно работать над созданием в стране индустрии автомобильного туризма, выработкой правил, в том числе этических, заключил Лобарев.