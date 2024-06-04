Сезон туристов-потеряшек начался в Приморье

В Приморском крае спасателям уже два раза с начала месяца пришлось отправляться на поиски людей в леса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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В первый день лета объединённая группировка полицейских, спасателей и волонтёров искала трёх девушек в окрестностях села Яблоновка Яковлевского района. Молодая женщина 29 лет и две 15-летние девушки отправились за дикоросами вечером 31 мая, но домой не вернулись. Их родственники заявили о безвестном исчезновении девушек в полицию, были незамедлительно организованы поиски. Они длились всю ночь, неудачливых собирательниц нашла группа полиции во главе с капитаном Сергеем Растворовым.

С девушками всё в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В минувшее воскресенье, 2 июня, на горе Фалаза заблудилась 24-летняя девушка, которая пошла в поход с молодым человеком. Но туристка отстала от своего спутника и потерялась. Парень искал девушку самостоятельно, но не справился с задачей, и поздним вечером, спустившись к подножью горы, был вынужден обращаться за помощью к спасателям. Около 23:00 вечера группа Находкинского поисково-спасательного отряда выдвинулась к месту происшествия.

Девушку искали всю ночь. Как выяснилось позднее, пропавшая туристка постоянно перемещалась по лесу, пытаясь выбраться из него самостоятельно, что осложняло поисково-спасательную операцию. Нашли её около 05:50 3 июня. Девушка была напугана и очень устала, но в медицинской помощи она не нуждалась. МЧС подчёркивает, что девушке повезло не встретиться с дикими хищными животными.

Отметим, что Фалаза – один из самых популярных туристических маршрутов в Приморье, он относительно несложный, но туристы и здесь теряются с завидным упорством. В сентябре 2021 года три пенсионерки блуждали по горе почти трое суток и смогли самостоятельно выйти к населённому пункту. От госпитализации они отказались. А в июне того же года спасателям пришлось искать на склонах Фалазы 13-летнего подростка, который отправился в поход в компании других детей и нескольких взрослых сопровождающих, но отстал от группы. Мальчика нашли живым и здоровым.

В ноябре 2021 года приморский турист отправился в одиночный поход по маршруту Беневские водопады – гора Лысая – Алексеевские водопады – гора Ольховая – гора Поперечная – село Лазо и погиб. Версия гибели – он упал с высоты, из-за травм не смог забраться в спальный мешок, переохлаждение его добило.

Полиция и МЧС напоминают основные правила безопасности в лесу: всегда брать с собой заряженный телефон, продукты питания и питьевую воду, спички и фонарик, необходимые лекарства, если есть необходимость постоянно принимать какие-то медикаменты. Если наступило понимание, что самостоятельно выйти из леса не получается, нужно звонить по номерам экстренных служб 102 или 112, и развести костёр – дым поможет обнаружить человека. По этой же причине не надо надевать в поход «маскировочную» одежду – чем одежда ярче, тем проще поисковой группе найти потерявшегося человека.