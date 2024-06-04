На Камчатке в июле начнется асфальтирование дороги к Халактырскому пляжу

Строительство дороги к Халактырскому пляжу с вулканическим песком ведется в рамках мастер-плана реновации Петропавловска-Камчатского, асфальтирование объекта начнется в июле, сообщает пресс-служба краевого правительство.

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"Халактырский пляж - одно из самых красивейших мест. На объекте строительства дороги к одному из главных туристических объектов на Камчатке выполняем устройство земляного полотна и водопропускных труб, переустройство существующих инженерных сетей. В ближайшее время приступим к асфальтированию дороги. Ежедневно на площадке задействовано более 30 единиц дорожно-строительной техники и 45 человек. Строительство дороги позволит сделать пляж городским парком, куда смогут приезжать и дети, и мамочки с колясками, и пожилые люди, и семейные пары. Асфальтирование дороги к Халактырскому пляжу в столице Камчатки начнется в июле", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Долгое время до туристического объекта на Камчатке можно было добраться только по дороге, которая принадлежит Министерству обороны РФ. Она не предназначена для движения по ней легковых автомобилей, в связи с чем администрация столицы Камчатки взяла на себя бремя по грейдированию дороги в летний период. В 2022 году было принято решение построить трассу до Халактырского пляжа в рамках реновации Петропавловска-Камчатского.

Протяженность дороги до пляжа 4,5 км. На объекте производится замена слабого грунта на материалы, необходимые для формирования дорожного полотна. Затем будет произведено асфальтирование. На объекте предполагается одно мостовое сооружение. В конце дороги будет обустроено кольцо и парковочная площадка, которая на данный момент отсутствует.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Его отличительной чертой является черный вулканический песок. Это редкое явление, причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове. Толща песка достигает 20 м, длина прибрежной полосы - более 30 км.