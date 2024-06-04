Медузы, оттесняющие купальщиков на сушу, вскоре покинут побережье Черного моря

Черноморское побережье Кавказа терпит настоящее бедствие из-за нашествия синих медуз-корнеротов и цветения зеленых водорослей. Причиной одновременного протекания двух биологических процессов стали высокие майские температуры.

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Медузы периодически появляются и исчезают у берегов Черного и Азовского морей, но в текущем сезоне вода прогрелась рано, оттого они и активизировались раньше срока.

Из-за необычно теплой погоды поспешили с цветением и морские водоросли вида кладофора бродячая, рассказывает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.

«Этот вид водорослей много тысяч лет обитает в Азово-Черноморском регионе. Кладофора очень отзывчива на температурный фактор, соляризацию и содержание питательных веществ в воде. Преобразуя минеральные вещества в питательную органику, обеспечивает мелкий зоопланктон пристанищем и едой. В 2024 году ранняя тёплая весна вызвала бурный взрывообразный паводок, во время которого разлившиеся реки смыли большое количество питательных почв. Обилие питательных веществ, принесённых в море, помноженное на ранний его прогрев и ясную погоду, привело к необычно раннему и бурному развитию, как водной растительности, так и медуз и прочей фауны», - рассказал биолог ИА RuNews24.

Как пояснил эксперт, мелководное Азовское море стало в этой ситуации своеобразным «инкубатором», источником обильной подвижной жизни, которая мигрирует через Керченский пролив, смешивается с черноморскими популяциями и создаёт «живой кисель», удивляющий отдыхающих.

Явление столь же эффектно, сколь и неприятно для туристов. Корнероты представляют собой отряд пестро окрашенных и достаточно больших медуз. Широкий купол синеватого или фиолетового цвета достигает в диаметре 50-60 сантиметров.

Встреча с такой морской гостьей может обернуться неприятными ощущениями, особенно для женщин и детей с нежной кожей. Медуза охотится на мелких рыбешек и беспозвоночных посредством парализующего воздействия на них своих стрекательных клеток.

У взрослого человека контакт с охотницей оставляет ощущение крапивного ожога, который проходит еще в воде. В целом для здоровья это не опасно, но достаточно неприятно, говорит эксперт.