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Нелюбимых туристами двухэтажных вагонов на железных дорогах стало больше

Туристам намекнули, почему количество поездов на юг не хватает на всех – парк вагонов Федеральной пассажирской компании за год увеличился лишь на 258 штук. Такой вывод можно сделать из отчета перевозчика за 2023 год. Сейчас в его распоряжении 16 349 единиц. При этом купила компания за этот период 531 штуку, но половина из них вышла на линию взамен старых.

Нелюбимых туристами двухэтажных вагонов на железных дорогах стало больше
© tourdom.ru

Большую часть составляют купейные – их 7,4 тыс. Плацкартных чуть меньше – 6,8 тыс. При этом средний возраст вагонов составляет 17,4 года. Те, что с боковушками, в среднем чуть моложе.

Быстрее всего растет парк двухэтажных вагонов. Сейчас перевозчик владеет 902 штуками. За год их стало на сотню больше. При этом ФПК перевозит на них 12% пассажиров. Они курсируют на 22 маршрутах.

Что интересно, перевозчик в минувшем году не покупал двухэтажки самой новой модели «2020» с душем, беспроводными зарядками и увеличенным габаритом второго этажа – у него профиль крыши выполнен чуть иначе, что дает пассажиру больше пространства. Эти модели фигурируют на брошюрах и выставках Но новая сотня, пополнившая парк, относится к предыдущему поколению подвижного состава.

В компании отметили, что кондиционерами на текущий момент оборудовано 90,7% парка вагонов, экологически чистыми туалетами – около 83,8% парка.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД снимает двухэтажные вагоны с маршрута Москва – Петербург, чтобы отправить на юг.

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РЖД