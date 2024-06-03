Нелюбимых туристами двухэтажных вагонов на железных дорогах стало больше

Туристам намекнули, почему количество поездов на юг не хватает на всех – парк вагонов Федеральной пассажирской компании за год увеличился лишь на 258 штук. Такой вывод можно сделать из отчета перевозчика за 2023 год. Сейчас в его распоряжении 16 349 единиц. При этом купила компания за этот период 531 штуку, но половина из них вышла на линию взамен старых.

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Большую часть составляют купейные – их 7,4 тыс. Плацкартных чуть меньше – 6,8 тыс. При этом средний возраст вагонов составляет 17,4 года. Те, что с боковушками, в среднем чуть моложе.

Быстрее всего растет парк двухэтажных вагонов. Сейчас перевозчик владеет 902 штуками. За год их стало на сотню больше. При этом ФПК перевозит на них 12% пассажиров. Они курсируют на 22 маршрутах.

Что интересно, перевозчик в минувшем году не покупал двухэтажки самой новой модели «2020» с душем, беспроводными зарядками и увеличенным габаритом второго этажа – у него профиль крыши выполнен чуть иначе, что дает пассажиру больше пространства. Эти модели фигурируют на брошюрах и выставках Но новая сотня, пополнившая парк, относится к предыдущему поколению подвижного состава.

В компании отметили, что кондиционерами на текущий момент оборудовано 90,7% парка вагонов, экологически чистыми туалетами – около 83,8% парка.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД снимает двухэтажные вагоны с маршрута Москва – Петербург, чтобы отправить на юг.