Кабмин выделит 4,4 млрд рублей на достройку туристической инфраструктуры в регионах

Пресс-служба правительства России сообщила, что семь регионов получат из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

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В Калининградской области деньги будут выделены на завершение строительства велодорожки вдоль балтийского побережья. Адыгея должна достроить автодорогу из Гузерипля к плато Лагонаки. В Тверской области должны развить портовую инфраструктуру, необходимую для туристических речных судов.

Аналогичные проекты получат дофинансирование в Карачаево-Черкесии, Чечне, Хабаровском крае и других регионах.

Ранее сообщалось, что 4 июня Путин обсудит с правительством автомобильный туризм в России и пути его развития.

Руководство Мурманской области заявило, что благодаря развитию туристической инфраструктуры число туристов в 2023 году превысило 670 тысяч человек.