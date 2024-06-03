Кабмин выделит 4,4 млрд рублей на достройку туристической инфраструктуры в регионах
Пресс-служба правительства России сообщила, что семь регионов получат из федерального бюджета 4,4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.
В Калининградской области деньги будут выделены на завершение строительства велодорожки вдоль балтийского побережья. Адыгея должна достроить автодорогу из Гузерипля к плато Лагонаки. В Тверской области должны развить портовую инфраструктуру, необходимую для туристических речных судов.
Аналогичные проекты получат дофинансирование в Карачаево-Черкесии, Чечне, Хабаровском крае и других регионах.
Ранее сообщалось, что 4 июня Путин обсудит с правительством автомобильный туризм в России и пути его развития.
Руководство Мурманской области заявило, что благодаря развитию туристической инфраструктуры число туристов в 2023 году превысило 670 тысяч человек.