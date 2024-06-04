На что готовы пойти туристы, чтобы увидеть "Алые паруса"

Выпускники через соцсети каждый год предлагают свои билеты по 1,5-3 тысячи рублей. Желающих купить - немало. Почему не закроют этот "магазин"? Наказания за такие сделки неочевидны.

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин ссылается на статью 14.4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия". Да, она предусматривает штраф. Но вот незадача: он рассчитывается от цены, указанной в билетах. А пригласительный на "Алые паруса" бесплатный! Что касается покупателей, то ответственность за использование чужого именного билета законом пока не установлена. В прошлом году власти города предупреждали, что незваных гостей будет выпроваживать охрана. Но их еще надо обнаружить и поймать в этой огромной толпе.

В ресторанах-теплоходах бронь во время "Алых парусов" доходит до 50 тысяч рублей на человека. Можно арендовать катер, на семерых получится 150 тысяч.

При этом есть легальные пути увидеть знаменитый бриг с алыми парусами. На набережных - больше десятка заведений с видом на акваторию. Правда, цены там - не 1,5-3 тысячи. Корреспонденту "РГ" в видовом ресторане на Пироговской набережной рассказали, что бронь на день праздника возможна при полной оплате депозита. В зависимости от столика предлагают варианты за 104, 228 и 390 тысяч рублей.

В эту цену входит праздничное меню: осьминог гриль с соусом Ромеско и мармеладом из сычуаньского перца, курильский гребешок конфи с пармантье из пряного авокадо Хасс и другие необычные блюда. А в ресторанах-теплоходах с открытой палубой бронь доходит до 25-50 тысяч на человека. Но администраторы предупреждают: бронь предварительная, поскольку информации от правительства о перекрытии городского пространства еще не поступало. А тем, кому проводить такую ночь в ресторане кажется банальным, яхт-клубы предлагают катера. Трехчасовая аренда судна на семь человек обойдется в 150 тысяч рублей. В одном из яхт-клубов предупредили: в день "Алых парусов" таких предложений с лицензией будет не более трех-четырех.

Но есть более простые и менее затратные варианты. О них рассказала блогер Екатерина Коновалова.

"Алые паруса", - считает она, - лучше всего смотреть не в торжественную ночь, а накануне, на генеральной репетиции".



На Дворцовой набережной все будет идеально видно. А в ночь праздника лучше смотреть трансляцию, тогда увидите не только парусник, но и сюжет полностью.

"Если решили все же идти в ночь с 28 на 29 июня, то на Дворцовую набережную и пляж Петропавловской крепости рассчитывать не стоит, - предупреждает Екатерина. - Оптимальные места для наблюдения: Университетская набережная, Английская набережная (от Медного Всадника до Адмиралтейства) и Биржевой мост. Как правило, бриг появляется примерно в 00.40".



Но чтобы занять самые выгодные места, придется прийти за несколько часов до прохода брига. Те, у кого такого запаса терпения нет, берут с собой стремянки. А другие и вовсе предпочитают увидеть шоу, снятое с лучших ракурсов, с экрана телевизора.