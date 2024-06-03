Мурманская область стала вдвое привлекательнее для туристов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в 2023 году регион посетили 670 тысяч туристов, что принесло местному бюджету более чем 2,4 млрд рублей. Чиновник отметил, что с 2019 года государство вложило 350 млн рублей в 122 туристических проекта. Благодаря этому туристическая привлекательность Кольского региона удвоилась.

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Ранее сообщалось, что 4 июня Владимир Путин обсудит с главой Министерства экономического развития и другими министрами планы по развитию автомобильного туризма в стране.

2 июня стало известно, что россияне стали чаще ездить отдыхать на поездах по выходным дням в формате «поезд — отель». Всего РЖД предлагает на данный момент примерно 20 маршрутов, самыми популярными из которых являются путешествия «По Золотому кольцу» и «Серебряный маршрут».