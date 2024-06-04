В Крым на отдых приехала первая группа детей из Белгорода

500 школьников из Белгорода и области, пострадавших от обстрелов украинских военных, приехали на отдых в Крым. Специально для ребят заказали особый состав, никого посторонних, только дети и сопровождающие. Равно в 17.00 поезд подошел к первому перрону в Симферополе.

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- Мама и папа, мы в Крыму, все нормально, доехали хорошо, скоро будем на море, - передают привет своим родителям девчонки Соня и Ксюша.



Самым большим приключением в пути были сами дети, которые от души накричались и набегались по вагонам. Ну, еще неработающий кондиционер в их вагоне. А самое яркое впечатление - это море, которое они уже видели. Теперь не терпится поскорее бросить вещи и окунуться.

- Я встречаю две группы детей, 36 и 15 человек, - рассказала волонтер социальной службы Валентина Сердюк. - Наш лагерь в Бахчисарайском районе, к приезду ребят все уже готовы. Жить будут в номерах по три-четыре человека.



Полная смена - 21 день. Это медицинская норма, рассчитанная на то, что дети успеют и отдохнуть и оздоровиться. Крым в качестве жеста дружеской помощи взял на себя все расходы, связанные с приемом тысячи школьников из Белгорода. Из регионального бюджета на эти цели выделено 36 миллионов рублей.

- Как только первая смены закончится, примем вторую, еще 500 детей, - рассказала министр образования Крыма Валентина Лаврик. - Мы очень рады, что ребята у нас отдохнут и сделали для этого все необходимое.



А пока на перроне шумно от детских голосов. С привокзальной площади школьники разъедутся в Евпаторию и Бахчисарайский район. Впереди у них первый месяц лета, и, по прогнозам синоптиков, он будет по-настоящему жарким.