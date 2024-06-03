Специалист заявил об интересе туристов к Байкалу и Кубани

Специалист Ламшин заявил об интересе туристов к Байкалу и Кубани
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.
«Гостиницы Чёрного моря очень хорошо загружаются», — заявил эксперт в беседе с НСН.
По словам специалиста, туристы также активно бронируют места на Алтае, в Калининградской области, на Камчатке, Дальнем Востоке, Байкале.
Ранее вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.