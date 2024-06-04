В летних лагерях Карачаево-Черкесии отдохнут около 12 тыс. детей

Свыше 100 детских лагерей будут работать этим летом в Карачаево-Черкесии, в них отдохнут почти 12 тыс. детей. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

"Более 100 детских загородных, палаточных и пришкольных лагерей готовы принять на отдых и оздоровление около 12 тыс. детей, здесь уже созданы комфортные, а самое главное - безопасные условия для пребывания с учетом пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов", - говорится в сообщении.



Глава КЧР отметил, что, в первую очередь, путевку в лагерь смогут получить дети участников специальной военной операции, сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В республике отдохнут также дети из подшефного Старобельского района ЛНР.