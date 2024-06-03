Стало известно, какие предметы россияне часто забирают из отелей

Социологическое агентство «Вебер» узнало у жителей России, как они относятся к путешествиям, какие направления предпочитают и без чего не отправятся в отпуск. Выяснилось, что треть путешествующих россиян предпочитают поездки по России и лишь 13 процентов — по зарубежным странам.

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За последнее пятилетие россияне заметили улучшения в отечественной туристической отрасли: 38 процентов отметили улучшение в предоставляемом сервисе, 41 процент — в инфраструктуре.

Каждый восьмой участник опроса признался, что забирает с собой гигиенические принадлежности из иностранных отелей. Также часто россияне забирают с собой тапочки, чай, халаты, полотенца и швейные наборы. А 60 процентов опрошенных сказали, что никогда ничего не берут из отелей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Президент Владимир Путин поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». В список вошли места отдыха на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал, передает 360.ru.

Гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при главе Республики Бурятия Оксана Градова отметила, что многие россияне выбирают для летнего отдыха Сочи.