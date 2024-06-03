В ХМАО рухнули цены на авиабилеты к берегу Волги

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевела стоимость авиабилетов до Поволжья. Цена перелетов из Сургута в Самару на конец июня упала почти на 40%.

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«Стоимость перелета из Сургута в Самару на 24 июня составляет около 11 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».

До этого, согласно информации на сайте, билеты стоили более 18 тысяч. Соответственно, цена упала на 38%.

Перелеты из Нижневартовска к берегу Волги обойдутся еще дешевле. Авиабилеты с самыми низкими ценами в Самару в это время стоят чуть более 10,5 тысяч рублей. А улететь в Поволжье из окружной столицы выйдет около 10 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самые дорогие авиабилеты. По данным Росстата, среди крупнейших городов региона наиболее высокие средние цены приходятся на Нижневартовск.