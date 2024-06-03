В Северной Осетии почти весь номерной фонд забронировали на летний период

Порядка 90% номерного фонда гостиниц в Северной Осетии забронировано на летний период. Об этом сообщил ТАСС врио председателя комитета по туризму республики Сослан Кочиев.

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"В настоящее время загрузка номерного фонда гостиниц составляет порядка 90%, туры раскупили на 80%. Этим летом мы ожидаем около 460 тысяч туристов. За весь летний период - с мая по октябрь - около 850-900 тысяч туристов", - сказал Кочиев.

По его словам, турпоток в 2024 году, по прогнозам, увеличится на 15% по сравнению с 2023 годом, когда он составил около 800 тысяч.

Самый высокий водопад и горячие источники

Туроператоры Северной Осетии предлагают к майским праздникам и большое количество туров, где прогулки по Владикавказу можно объединить с посещением ущелий и каньонов, катанием на качелях высоко в горах, купанием в минеральных водах. Кроме того, Северная Осетия - одна из немногих территорий Северного Кавказа, где сконцентрировано большое количество исторических памятников различных эпох. В республике порядка полутора тысяч памятников истории и архитектуры, по которым разработаны экскурсионные программы.

В настоящее время власти работают над созданием всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии "Мамисон", находящегося в 100 км от столицы республики - Владикавказа.

Также в Куртатинском ущелье Северной Осетии находится самый высокий водопад Европы - Большой Зайгелан, его название переводится с осетинского как "падающая лавина". Он является частью Мидаграбинских водопадов, которые производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба.

Большой популярностью у туристов в Северной Осетии пользуются минеральные источники. Так, в Геналдонском ущелье на высоте 1 645 м над уровнем моря находятся Кармадонские источники. По химическому составу вода в Кармадонских источниках очень схожа с водой европейского курорта Баден- Баден, она не имеют аналогов в России.

Восходящие на Казбек альпинисты, а также жители и гости республики часто отогреваются в природных ваннах с теплой водой, температура которой в среднем составляет плюс 41 градус.

Также местом притяжения туристов является горнолыжный курорт "Цей", известный с советских времен. Он расположен у подножия горы Адай-Хох на высоте 1910-2200 метров, его посещаемость не сокращается и в летний сезон.