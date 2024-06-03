Путин обсудит развитие автотуризма в России на совещании с правительством
Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином развитие автотуризма в стране 4 июня, заявили в Кремле.
«Профильной темой станет развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин разработал концепцию развития автомобильного туризма.