Путин обсудит развитие автотуризма в России на совещании с правительством

Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином развитие автотуризма в стране 4 июня, заявили в Кремле.

«Профильной темой станет развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин разработал концепцию развития автомобильного туризма.