В Рязанской области начался туристический сезон
В регионе начался туристический сезон. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин в своём телеграм-канале.
В прошедшие выходные прошло несколько мероприятий, ознаменовавших начало туристического мезона. Площадками стали Рязанская ВДНХ, ЦПКиО и Солотча.
По данным Артёма Никитина ежегодно в регион приезжают 1,8 млн туристов.
«У нас более 2300 памятников археологии, около 850 объектов культурного наследия, более 50 музеев», — написал зампред правительства.