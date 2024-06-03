В Рязанской области начался туристический сезон

В регионе начался туристический сезон. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин в своём телеграм-канале.

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В прошедшие выходные прошло несколько мероприятий, ознаменовавших начало туристического мезона. Площадками стали Рязанская ВДНХ, ЦПКиО и Солотча.

По данным Артёма Никитина ежегодно в регион приезжают 1,8 млн туристов.