Туристка лишилась багажа и билетов из-за ошибки в системе

«Мы не привезли ваш багаж, потому что вы не явились на рейс»

Примерно такой ответ по прилете в Калининград получила туристка, не найдя своего чемодана на багажной ленте.

В Храброво она прибыла рейсом «Победы» из Чебоксар со стыковкой в Шереметьево. Женщина летела с девятилетним ребенком. При этом его чемодан оказался в пункте прилета. В авиакомпании ей подтвердили, что, по данным системы, она не явилась на посадку второго сегмента своего стыковочного перелета и из-за этого багаж остался в Шереметьево. Кроме того, женщине, согласно действующим правилам, еще и аннулировали обратные билеты.

Все это удалось выяснить на платной горячей линии, разговоры по которой обошлись в 1500 руб.:

«По их информации выходит, что мой ребенок девятилетний улетел в Калининград один, без сопровождения, и это никого не смутило», – негодует женщина в соцсетях перевозчика.

Туристка намерена судиться, но прежде очень хочет получить свой чемодан. Уже больше суток он не может долететь из Шереметьево в Храброво. А в багаже, помимо вещей, еще и лекарства, необходимые ребенку, – в свободном доступе, уверяет туристка, их не купить.

Как пояснили в авиакомпании «Победа», при посадке на борт в московском аэропорту посадочный талон не отсканировался. Перевозчик уже признал ошибку и восстановил обратный билет.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines выплатила россиянке 600 долларов за потерянный багаж, но она подает в суд.