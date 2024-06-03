Опрос показал, где россияне проведут летние отпуска

Каждый второй россиянин (53%) намерен провести летний отпуск дома, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 28% респондентов заявили, что планируют отдыхать на даче. Только 14% намерены отправиться в путешествие по России. При этом общее количество желающих отдохнуть летом от трудовых будних дней заметно снизилось относительного 2022 года: 32% против 37%. Опрос проводился 18 мая, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Согласно обнародованным данным, 11% россиян в этом году планируют посетить Черноморское побережье Кавказа, еще 4% — Крым. Каждый четвертый планирующий отправиться в поездку по стране рассматривает для отдыха северо-западное направление. Лидерами стали Санкт-Петербург, Карелия, Калининград и Выборг. 19% путешественников рассматривают для отдыха центральную часть России: Москву, Московскую область, Тверь и Владимир. В Сибирский федеральный округ отправятся 18% опрошенных. Среди южных направлений, куда устремятся 14% респондентов, лидируют Сочи и Ростов-на-Дону.

По данным ВЦИОМа, стоимость летнего отдыха увеличилась на 9% и составила 58 667 рублей на человека. Лидерами по тратам на отдых стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые в среднем готовы отдать 86 411 рублей.

По словам турагента Татьяны Сапроновой, лучший способ приобретения путевки — ранее бронирование. В большинстве случаев это является гарантией низких цен на билеты и жилье. Кроме того, так желания путешественников будут максимально реализованы.