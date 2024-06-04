В эту субботу до Выборга можно будет доехать в «туристическом вагоне»

В субботу, 8 июня, с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг отправится «туристический вагон». Следующие поездки запланированы на 15, 22 и 29 июня. Ласточка с «туристическим вагоном» будет отправляться с вокзала в 9.30, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

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Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию. Стоимость - 129 рублей. Количество участников ограничено количеством посадочных мест в вагоне.